Ähnliche Nachrichten

Schneeplan Cergy-Pontoise Confluence 2025-2026
Bei Schnee oder Eis kann der Busverkehr in Ihrem Cergy-Pontoise Confluence-Gebiet angepasst werden, um Ihre Sicherheit und die der Fahrer zu gewährleisten.
Ein Schneeplan wird entsprechend dem Zustand der Straßen und den Entscheidungen der Behörden aktiviert.
Dies kann zu Änderungen des Dienstes, Verschiebungen von Haltestellen oder zur vorübergehenden Einstellung bestimmter Linien führen.
Nachfolgend finden Sie die Details der betroffenen Linien und die geplanten alternativen Lösungen:
Vor jeder Reise können Sie:
- Laden Sie hier den Schneeplan herunter: CP Confluence Snow Plan 2025-2026
- Besuchen Sie die Website von IDF Mobilités
- KontoX anzeigen: CPConflu_IDFM
- Kontaktieren Sie die Busagentur Cergy-Préfecture unter 0800 10 20 20 von Montag bis Freitag von 7 bis 19.45 Uhr und Samstag von 9.30 bis 12.15 Uhr und von 14 bis 18 Uhr
