Ähnliche Nachrichten

Verkehr Ihrer Linien bei Schnee oder Eis 2025-2026

Schneeplan Cergy-Pontoise Confluence 2025-2026

Bei Schnee oder Eis kann der Busverkehr in Ihrem Cergy-Pontoise Confluence-Gebiet angepasst werden, um Ihre Sicherheit und die der Fahrer zu gewährleisten.

Ein Schneeplan wird entsprechend dem Zustand der Straßen und den Entscheidungen der Behörden aktiviert.

Dies kann zu Änderungen des Dienstes, Verschiebungen von Haltestellen oder zur vorübergehenden Einstellung bestimmter Linien führen.

Nachfolgend finden Sie die Details der betroffenen Linien und die geplanten alternativen Lösungen:

Schneeplan 2025-2026 - Cergy-Pontoise Confluence

