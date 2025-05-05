Hier sind die Anpassungen, die in den kommenden Tagen geplant sind:
- An Feiertagen: Jeder Bus fährt nach den sonntags vorgeschlagenen Fahrplänen. Die betroffenen Tage sind: 8. Mai, 29. Mai und 9. Juni 2025.
- 2. und 9. Mai: Das Transportangebot wird gemäß den üblichen Modalitäten aufrechterhalten, die während der Schulzeit vorgeschlagen werden.
- 30. Mai: Jeder Bus fährt nach den vorgeschlagenen Fahrplänen während der Schulferien.
Praktische Informationen
Den Benutzern wird empfohlen, die aktualisierten Fahrpläne zu konsultieren:
- Auf der Website oder über die Anwendung Île-de-France Mobilités.
- Direkt an den Bushaltestellen, über die speziellen Displays.
Die Benutzer werden auch gebeten, ihre Reisen an Feiertagen zu antizipieren, um unter den besten Bedingungen zu reisen.