Hier sind die Anpassungen, die in den kommenden Tagen geplant sind:

Jeder Bus fährt nach den sonntags vorgeschlagenen Fahrplänen. Die betroffenen Tage sind: 8. Mai, 29. Mai und 9. Juni 2025. 2. und 9. Mai: Das Transportangebot wird gemäß den üblichen Modalitäten aufrechterhalten, die während der Schulzeit vorgeschlagen werden.

Das Transportangebot wird gemäß den üblichen Modalitäten aufrechterhalten, die während der Schulzeit vorgeschlagen werden. 30. Mai: Jeder Bus fährt nach den vorgeschlagenen Fahrplänen während der Schulferien.

Praktische Informationen

Den Benutzern wird empfohlen, die aktualisierten Fahrpläne zu konsultieren:

Auf der Website oder über die Anwendung Île-de-France Mobilités.

Direkt an den Bushaltestellen, über die speziellen Displays.

Die Benutzer werden auch gebeten, ihre Reisen an Feiertagen zu antizipieren, um unter den besten Bedingungen zu reisen.