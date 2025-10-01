Wie jedes Jahr ist der Monat Oktober dem Bewusstsein und der Prävention von Brustkrebs gewidmet.



Im Departement Seine-et-Marne und insbesondere im #PaysBriard werden in Zusammenarbeit mit den Gemeindegemeinschaften mehrere Solidaritätsveranstaltungen organisiert.



Und gute Nachrichten #OnVousYEmmène 🚌



📍Über die Communauté de communes de l'Orée de la Brie :



Ein Präventionsstand ist für Samstag, den 18. Oktober im Hyper U in Brie-Comte-Robert geplant.

https://www.loreedelabrie.fr/octobre-rose-2025/



#OnVousYEmmène mit den Linien 3102, 3106 und 3108, nächste Haltestelle: 🚏 Zi Centre Commercial



📍Auf der GEMEINSCHAFT DER GEMEINDEN DIE BRIARDE-TORE ZWISCHEN STÄDTEN UND WÄLDERN :



Ein Solidaritätsmarsch "Oz en rose" findet am Samstag, den 4. Oktober im Oudry-Park in Ozoir-la-Ferrière statt.

https://www.lesportesbriardes.fr/



#OnVousYEmmène mit der Linie 3144, nächste Haltestelle: 🚏 Stade des 3 Sapins



📍Über die Communauté de Communes de la Brie Nangissienne :



Ein Präventionsstand, frei zugängliche Spiele und die Vorführung des Films "En première ligne" finden am Samstag, den 18. Oktober im Kino La Bergerie de Nangis statt.

https://brienangissienne.fr/La-Brie-en-Rose-programme-2025.html?recherche=octobre%20rose



#OnVousYEmmène mit der Linie 3129, nächste Haltestelle: 🚏 Monuments aux Morts