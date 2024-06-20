Neue Bahnhöfe für das Val-de-Marne
Ab Montag, 24. Juni, wird die Linie 14 von der Station Olympiades zum Flughafen Orly verlängert.
Mehrere Bahnhöfe sind geöffnet, darunter Thiais-Orly und der Flughafen Orly in der Nähe des Seine-Grand-Orly-Territoriums.
Wie erreiche ich die U-Bahn 14 vom Gebiet aus?
Mit der Linie 482 aus den Gemeinden Orly und Villeneuve-le-Roi
Die Haltestelle Pont de Rungis ermöglicht eine Verbindung über die öffentliche Straße mit der neuen Metrostation Thiais-Orly.
Ab dem 8. Juli wird eine neue Haltestelle namens Gare de Thiais-Orly, die sich in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs befindet, eine noch schnellere Verbindung ermöglichen. Bei dieser Gelegenheit wird die Haltestelle Pont de Rungis an die Haltestelle der Linie 319 in die Avenue de Fontainebleau verlegt.
Mit der Linie 480 aus den Gemeinden Ablon, Athis-Mons und Villeneuve-le-Roi
Die U-Bahn-Station Orly Airport ist vom neuen Busbahnhof Orly 1-2-3 an der Endstation Ihrer Linie erreichbar.
Suchen Sie nach Ihrer Wegbeschreibung und überprüfen Sie die Busfahrpläne direkt in der App oder auf der Website von Ile-de-France Mobilités