Mit der Linie 482 aus den Gemeinden Orly und Villeneuve-le-Roi

Die Haltestelle Pont de Rungis ermöglicht eine Verbindung über die öffentliche Straße mit der neuen Metrostation Thiais-Orly.

Ab dem 8. Juli wird eine neue Haltestelle namens Gare de Thiais-Orly, die sich in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs befindet, eine noch schnellere Verbindung ermöglichen. Bei dieser Gelegenheit wird die Haltestelle Pont de Rungis an die Haltestelle der Linie 319 in die Avenue de Fontainebleau verlegt.

Mit der Linie 480 aus den Gemeinden Ablon, Athis-Mons und Villeneuve-le-Roi

Die U-Bahn-Station Orly Airport ist vom neuen Busbahnhof Orly 1-2-3 an der Endstation Ihrer Linie erreichbar.

Suchen Sie nach Ihrer Wegbeschreibung und überprüfen Sie die Busfahrpläne direkt in der App oder auf der Website von Ile-de-France Mobilités