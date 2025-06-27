Ähnliche Nachrichten

Wie abonniere ich die Schulbuskarte?

  -  

Bereiten Sie sich gelassen auf Ihr Schuljahr 2025-2026 vor!

Mit der Schulkarte können Sie mit einer der Buslinien Poissy - Les Mureaux zwischen Zuhause und Schule fahren

- Es ermöglicht eine Hin- und Rückfahrt pro Schultag auf der gewählten Buslinie.

- Es wird an Schüler der Mittel- und Oberstufe unter 21 Jahren am 01.09.2025 vergeben, die mehr als 3 Kilometer von ihrer Einrichtung entfernt wohnen.

So finden Sie heraus, welche Linie Ihr Unternehmen bedient:

o Umzug | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr)

o https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus  (Schulanfangspläne werden im August online sein)

Sie haben eine Schulbuskarte und möchten diese erneuern?

- Ein Verlängerungsvorschlag wird Ihnen nach Hause geschickt (Versand der Briefe im Juni).

- Sie senden uns Ihr ordnungsgemäß ausgefülltes Formular vor dem 14.07.2025 an

Keolis, Schulservice

18 rue de la Senette

78.955 Steinbrüche-sous-Poissy

- Ein Spendenaufruf wird Ihnen nach Registrierung der Datei zugesandt.

- Sie senden uns Ihre Zahlung vor dem 04.08.2025 zu.

- Wir senden Ihnen Ihre Home-Abo-Karte zurück.

Melden Sie sich zum ersten Mal für Ihren Schulbuspass an?

- Laden Sie Ihr Anmeldeformular herunter

- Füllen Sie es aus und lassen Sie es von Ihrer Hochschule / High School validieren.

ACHTUNG: Der Stempel der Einrichtung ist für eine Erstanmeldung obligatorisch

Weitere Informationen zur Schulbuskarte auf http://www.optile.com/carte-scolaire-bus/

Informationshinweis Schulkarten-Bus-Abonnement

Anmeldeformular Schulbuskarte Abo

Möchten Sie sich mehr bewegen? Sich anders bewegen?

Entdecken Sie alle Transport tickets einschließlich der Imagine R-Pakete: www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs

