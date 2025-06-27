Ähnliche Nachrichten

Mit der Schulkarte können Sie mit einer der Buslinien Poissy - Les Mureaux zwischen Zuhause und Schule fahren

- Es ermöglicht eine Hin- und Rückfahrt pro Schultag auf der gewählten Buslinie.

- Es wird an Schüler der Mittel- und Oberstufe unter 21 Jahren am 01.09.2025 vergeben, die mehr als 3 Kilometer von ihrer Einrichtung entfernt wohnen.

So finden Sie heraus, welche Linie Ihr Unternehmen bedient:

o Umzug | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr)

o https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus (Schulanfangspläne werden im August online sein)