Ähnliche Nachrichten

Mit der Schulkarte können Sie mit einer der Buslinien Poissy - Les Mureaux zwischen Zuhause und Schule fahren
- Es ermöglicht eine Hin- und Rückfahrt pro Schultag auf der gewählten Buslinie.
- Es wird an Schüler der Mittel- und Oberstufe unter 21 Jahren am 01.09.2025 vergeben, die mehr als 3 Kilometer von ihrer Einrichtung entfernt wohnen.
So finden Sie heraus, welche Linie Ihr Unternehmen bedient:
o Umzug | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr)
o https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus (Schulanfangspläne werden im August online sein)
Sie haben eine Schulbuskarte und möchten diese erneuern?
- Ein Verlängerungsvorschlag wird Ihnen nach Hause geschickt (Versand der Briefe im Juni).
- Sie senden uns Ihr ordnungsgemäß ausgefülltes Formular vor dem 14.07.2025 an
Keolis, Schulservice
18 rue de la Senette
78.955 Steinbrüche-sous-Poissy
- Ein Spendenaufruf wird Ihnen nach Registrierung der Datei zugesandt.
- Sie senden uns Ihre Zahlung vor dem 04.08.2025 zu.
- Wir senden Ihnen Ihre Home-Abo-Karte zurück.
Melden Sie sich zum ersten Mal für Ihren Schulbuspass an?
- Laden Sie Ihr Anmeldeformular herunter
- Füllen Sie es aus und lassen Sie es von Ihrer Hochschule / High School validieren.
ACHTUNG: Der Stempel der Einrichtung ist für eine Erstanmeldung obligatorisch
- Sie senden uns Ihr ordnungsgemäß ausgefülltes Formular vor dem 14.07.2025 an
Weitere Informationen zur Schulbuskarte auf http://www.optile.com/carte-scolaire-bus/
Möchten Sie sich mehr bewegen? Sich anders bewegen?
Entdecken Sie alle Transport tickets einschließlich der Imagine R-Pakete: www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs