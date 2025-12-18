Ähnliche Nachrichten

Entdecken Sie die durchschnittliche Menschenmenge an Bord der Straßenbahn T9, um Ihre Reise zu organisieren

Möchten Sie die Spitzenzeiten oder umgekehrt die weniger frequentierten Zeiten wissen?

Um Ihnen zu helfen, Ihre Reise unter den besten Bedingungen zu organisieren, präsentieren wir Ihnen hier einen einfachen und klaren visuellen Leitfaden, der die durchschnittliche Anwesenheit an Bord des T9 veranschaulicht, um informiert und gelassen zu reisen.