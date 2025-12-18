Ähnliche Nachrichten

Entdecken Sie die durchschnittliche Menschenmenge an Bord der Straßenbahn T9, um Ihre Reise zu organisieren
Möchten Sie die Spitzenzeiten oder umgekehrt die weniger frequentierten Zeiten wissen?
Um Ihnen zu helfen, Ihre Reise unter den besten Bedingungen zu organisieren, präsentieren wir Ihnen hier einen einfachen und klaren visuellen Leitfaden, der die durchschnittliche Anwesenheit an Bord des T9 veranschaulicht, um informiert und gelassen zu reisen.
Warum diese Informationen?
Wenn Sie verstehen, wann die Straßenbahn mehr oder weniger voll ist, können Sie:
- Wählen Sie weniger überfüllte Zeiten für mehr Komfort.
- Planen Sie bei hohem Verkehrsaufkommen ausreichend Zeit ein.
- Passen Sie Ihre Reise an, um ruhiger zu reisen, insbesondere während der Hauptverkehrszeit.
Manchmal können ein paar Minuten davor oder danach einen großen Unterschied machen!
Wie sind diese Informationen zu verstehen?
Der Wohlstand an Bord wird nach Verkehrsrichtung dargestellt, da die Anzahl der Reisenden variiert, je nachdem, ob Sie zu verschiedenen Tageszeiten nach Paris oder Orly reisen.
Jedes Diagramm zeigt ein theoretisches Anwesenheitsniveau auf einer farbmetrischen Skala:
- Grün : leichte Straßenbahn, Sitzplätze verfügbar, entspannte Fahrt.
- Gelb : durchschnittliche Besucherzahl, manchmal begrenzte Sitzplätze, einige stehende Reisende.
- Rot : hoher Andrang, Straßenbahn oft voll, Passagiere stehen und manchmal warten.
Diese Bilder helfen Ihnen, Ihre Reise nach Ihrem üblichen oder gelegentlichen Zeitplan zu antizipieren und das für Ihre Bedürfnisse am besten geeignete Zeitfenster auszuwählen. Diese Informationen bleiben jedoch ein theoretischer Durchschnitt auf der Skala des gesamten Rennens. Die tatsächliche Anwesenheit an einem bestimmten Tag kann von der durchschnittlichen Anwesenheit abweichen, die normalerweise beobachtet wird.