Ihre Echtzeit-Fahrgastinformationen auf Knopfdruck

Veröffentlicht am

Lektüre 1 min

QR-Codes ermöglichen es Ihnen, die Ankunft Ihres Busses schnell in Echtzeit zu sehen

Ihre Busse in Echtzeit

Scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Fahrplan, finden Sie die nächsten Passagen Ihrer Busse in Echtzeit und verfolgen Sie ihre Ankunft auf der Karte!

Kennen Sie die Wartezeit auf Ihren nächsten Bus? Es ist ganz einfach!

Scannen Sie einfach den QR-Code auf der Zeitkarte Ihres Haltepunkts.

Wenn dies erledigt ist, finden Sie Echtzeitinformationen über die Ankunft Ihres nächsten Busses:

- Wartezeit

- Die Geolokalisierung Ihres Busses

Im Falle einer Störung auf Ihrer Linie oder im gesamten Busnetz finden Sie einen Link, über den Sie weitere Details dazu und die Auswirkungen auf Ihre Route erfahren können.

Zögern Sie nicht, uns auf unserem X-Feed (ex Twitter) zu folgen: @Saclay_IDFM

Bis bald auf Ihren Linien!