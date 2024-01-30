Kennen Sie die Wartezeit auf Ihren nächsten Bus? Es ist ganz einfach!

Scannen Sie einfach den QR-Code auf der Zeitkarte Ihres Haltepunkts.

Wenn dies erledigt ist, finden Sie Echtzeitinformationen über die Ankunft Ihres nächsten Busses:

- Wartezeit

- Die Geolokalisierung Ihres Busses

Im Falle einer Störung auf Ihrer Linie oder im gesamten Busnetz finden Sie einen Link, über den Sie weitere Details dazu und die Auswirkungen auf Ihre Route erfahren können.