Sie können jetzt alle Neuigkeiten Ihrer Linien in diesem Abschnitt "Nachrichten" des Regionalportals Île-de-France Mobilités, in der Anwendung Île-de-France Mobilités oder auf dem Twitter-Account @Bievre_IDFM verfolgen.

Eine Frage, eine Beschwerde? Es ist mit 1 Klick möglich!

Sie können uns auf drei Arten erreichen, und wir sind bestrebt, Ihnen so schnell wie möglich zu antworten:

Über das Kontaktformular auf der Seite Bièvre News, indem Sie auf Kontakt klicken

klicken Auf dem Twitter-Account: @Bievre_IDFM

Telefonisch unter 0 806 079 357, Montag bis Freitag von 7 bis 21 Uhr und Samstag von 9 bis 17 Uhr, außer an Feiertagen

Warten Sie also nicht länger und bis bald auf Ihren Linien!