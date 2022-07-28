Kontakt und Fragen

Aktiv ab dem 1. August 2022, entdecken Sie die neuen Koordinaten Ihres Busnetzes auf dem Gebiet von Bièvre! Profitieren Sie von vereinfachten Fahrgastinformationen dank neuer Kontaktmöglichkeiten: Anwendung, Website, Twitter, Telefon

Sie können jetzt alle Neuigkeiten Ihrer Linien in diesem Abschnitt "Nachrichten" des Regionalportals Île-de-France Mobilités, in der Anwendung Île-de-France Mobilités oder auf dem Twitter-Account @Bievre_IDFM verfolgen.

Eine Frage, eine Beschwerde? Es ist mit 1 Klick möglich!

Sie können uns auf drei Arten erreichen, und wir sind bestrebt, Ihnen so schnell wie möglich zu antworten:

  • Über das Kontaktformular auf der Seite Bièvre News, indem Sie auf Kontakt klicken
  • Auf dem Twitter-Account: @Bievre_IDFM
  • Telefonisch unter 0 806 079 357, Montag bis Freitag von 7 bis 21 Uhr und Samstag von 9 bis 17 Uhr, außer an Feiertagen

Warten Sie also nicht länger und bis bald auf Ihren Linien!

