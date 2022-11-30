Ihre Kontakte in Ihrem Gebiet Vélizy Vallées!

Hier finden Sie alle Informationen und Neuigkeiten des Gebiets Vélizy Vallées!

Um die Nachrichten zu verfolgen und über Ihre Linien des Gebiets Vélizy Vallées auf dem Laufenden zu bleiben:

  • Treten Sie unserem Twitter-Account bei @VelizyVal_IDFM
  • Verfolgen Sie die Verkehrsinformationen Ihres Gebiets auf der Website Île-de-France Mobilités auf dieser Seite - Zugang zu den Verkehrsinformationen
  • Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns:
    per E-Mail durch Ausfüllen dieses Formulars - Zugangsformular -
    telefonisch unter 01 87 58 04 35
    per Post an folgende Adresse:
    Keolis Vélizy Bièvre-Tal
    19, rue Général Valérie André
    78140 Vélizy-Villacoublay