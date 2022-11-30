Um die Nachrichten zu verfolgen und über Ihre Linien des Gebiets Vélizy Vallées auf dem Laufenden zu bleiben:

Treten Sie unserem Twitter-Account bei @VelizyVal_IDFM



Verfolgen Sie die Verkehrsinformationen Ihres Gebiets auf der Website Île-de-France Mobilités auf dieser Seite - Zugang zu den Verkehrsinformationen



Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns:

per E-Mail durch Ausfüllen dieses Formulars - Zugangsformular -

telefonisch unter 01 87 58 04 35

per Post an folgende Adresse:

Keolis Vélizy Bièvre-Tal

19, rue Général Valérie André

78140 Vélizy-Villacoublay