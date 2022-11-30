Um die Nachrichten zu verfolgen und über Ihre Linien des Gebiets Vélizy Vallées auf dem Laufenden zu bleiben:
- Treten Sie unserem Twitter-Account bei @VelizyVal_IDFM
- Verfolgen Sie die Verkehrsinformationen Ihres Gebiets auf der Website Île-de-France Mobilités auf dieser Seite - Zugang zu den Verkehrsinformationen
- Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns:
per E-Mail durch Ausfüllen dieses Formulars - Zugangsformular -
telefonisch unter 01 87 58 04 35
per Post an folgende Adresse:
Keolis Vélizy Bièvre-Tal
19, rue Général Valérie André
78140 Vélizy-Villacoublay