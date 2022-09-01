Ähnliche Nachrichten

Von Ihrem Bahnhof aus wartet Ihr Bus bis zu 5 zusätzliche Minuten, wenn Ihr Zug Verspätung hat.
Dieser Service ist ab 14:00 Uhr verfügbar, wenn die Frequenz 30 Minuten oder mehr beträgt.
Diese Koordination sorgt für eine reibungslose Fahrt zwischen den beiden Verkehrsmitteln und vermeidet den Stress des Busses, der abfährt, wenn der Zug am Bahnhof ankommt!
Dieser Service ist verfügbar:
Vom Bahnhof Boussy-Saint-Antoine:
- Linie [QB] (Bahnhof Boussy-Saint-Antoine über Quincy-sous-Sénart)
- Busabend Quincy-sous-Sénart
- Busabend Boussy-Saint-Antoine
Vom Bahnhof Brunoy:
- Linie [D] – ockergelber Index – (Bahnhof Brunoy über Brunoy Portalis)
- Linie [M] (Bahnhof Brunoy > Mandres-les-Roses ZA Perdrix)
- Brunoy Süd Abendbus
Vom Bahnhof Combs-la-Ville Quincy:
- Linie [S] (Bahnhof Combs-la-Ville Quincy > Bahnhof Boussy-Saint-Antoine)
Vom Bahnhof Juvisy:
- Bus Abend Draveil
Vom Bahnhof Montgeron-Crosne:
- Linie [BM] (Gare de Montgeron-Crosne > Montgeron Valdoly)
- Linie [P] (Gare de Montgeron-Crosne über Montgeron La Forêt)
- Bus Abend Montgeron
Vom Bahnhof Villeneuve-Saint-Georges:
- Linie [H] (Bahnhof Villeneuve-Saint-Georges über Crosne Désiré Bois)
- Bus Abend Crosne
Vom Bahnhof Vigneux-sur-Seine:
- Linie [E] (Gare de Vigneux-sur-Seine > Montgeron Valdoly)
- Linie [F] (Gare de Vigneux-sur-Seine > Draveil Sables de Rouvres)
- Busabend Vigneux-sur-Seine
Vom Bahnhof Yerres:
- Linie [I] (Gare de Yerres > Villecresnes Collège La Guinette)
- Bus Abend Yerres Nord
- Busabend Yerres Sud