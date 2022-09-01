Ähnliche Nachrichten

Garantierte Verbindung: Ihr Bus wartet auf die Ankunft Ihres Zuges!

Von Ihrem Bahnhof aus wartet Ihr Bus bis zu 5 zusätzliche Minuten, wenn Ihr Zug Verspätung hat.

Dieser Service ist ab 14:00 Uhr verfügbar, wenn die Frequenz 30 Minuten oder mehr beträgt.

Diese Koordination sorgt für eine reibungslose Fahrt zwischen den beiden Verkehrsmitteln und vermeidet den Stress des Busses, der abfährt, wenn der Zug am Bahnhof ankommt!

Dieser Service ist verfügbar:

Vom Bahnhof Boussy-Saint-Antoine:

  • Linie [QB] (Bahnhof Boussy-Saint-Antoine über Quincy-sous-Sénart)
  • Busabend Quincy-sous-Sénart
  • Busabend Boussy-Saint-Antoine

 

Vom Bahnhof Brunoy:

  • Linie [D] – ockergelber Index – (Bahnhof Brunoy über Brunoy Portalis)
  • Linie [M] (Bahnhof Brunoy > Mandres-les-Roses ZA Perdrix)
  • Brunoy Süd Abendbus

 

Vom Bahnhof Combs-la-Ville Quincy:

  • Linie [S] (Bahnhof Combs-la-Ville Quincy > Bahnhof Boussy-Saint-Antoine)

 

Vom Bahnhof Juvisy:

  • Bus Abend Draveil

 

Vom Bahnhof Montgeron-Crosne:

  • Linie [BM] (Gare de Montgeron-Crosne > Montgeron Valdoly)
  • Linie [P] (Gare de Montgeron-Crosne über Montgeron La Forêt)
  • Bus Abend Montgeron

 

 

Vom Bahnhof Villeneuve-Saint-Georges:

  • Linie [H] (Bahnhof Villeneuve-Saint-Georges über Crosne Désiré Bois)
  • Bus Abend Crosne

 

Vom Bahnhof Vigneux-sur-Seine:

  • Linie [E] (Gare de Vigneux-sur-Seine > Montgeron Valdoly)
  • Linie [F] (Gare de Vigneux-sur-Seine > Draveil Sables de Rouvres)
  • Busabend Vigneux-sur-Seine

 

Vom Bahnhof Yerres:

  • Linie [I] (Gare de Yerres > Villecresnes Collège La Guinette)
  • Bus Abend Yerres Nord
  • Busabend Yerres Sud

