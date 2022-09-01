Ähnliche Nachrichten

Von Ihrem Bahnhof aus wartet Ihr Bus bis zu 5 zusätzliche Minuten, wenn Ihr Zug Verspätung hat.

Dieser Service ist ab 14:00 Uhr verfügbar, wenn die Frequenz 30 Minuten oder mehr beträgt.

Diese Koordination sorgt für eine reibungslose Fahrt zwischen den beiden Verkehrsmitteln und vermeidet den Stress des Busses, der abfährt, wenn der Zug am Bahnhof ankommt!