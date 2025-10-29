Im Rahmen der kontinuierlichen Verbesserung des öffentlichen Verkehrsnetzes profitieren die Linien 4240 und 9112 von einigen Entwicklungen auf dem Gebiet.

Linie 4240

Mit der neuen Verbindung zum Stadtteil Montconseil verbessert die Linie 4240 die lokale Erreichbarkeit erheblich. Es wird den Einwohnern das tägliche Reisen erleichtern und die Verbindung zwischen diesem Viertel, dem Stadtzentrum von Corbeil-Essonnes sowie dem Rathaus und dem RER-Bahnhof stärken.

Sehen Sie sich unten den neuen Linienplan an.

Linie 9112

Auf der Linie 9112 werden Anpassungen der Fahrzeiten vorgenommen, um die Regelmäßigkeit und Pünktlichkeit des Dienstes zu verbessern. Diese neuen Fahrpläne, die den tatsächlichen Verkehrsbedingungen besser entsprechen, werden die Reisen der Reisenden verbessern, insbesondere zum Flughafen Orly und zum internationalen Markt Rungis.

Schauen Sie sich den neuen Zeitplan unten an.

Die Neuigkeiten der Linien des Territoriums finden Sie auf unserem Konto X (ex Twitter): @EvryEss_IDFM.