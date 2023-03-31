Ähnliche Nachrichten

#ConduireVousMeneraLoin

Möchten Sie sich einer Gruppe anschließen, die Pionier im Bereich Mobilität ist, und Sie möchten einen stabilen, nachhaltigen Arbeitsplatz mit einem echten öffentlichen Auftrag genießen?

Keolis ist in allen Departements der Île-de-France vertreten und arbeitet jeden Tag daran, angenehmere und menschlichere Verkehrsmittel anzubieten.

Keolis richtet sich an alle Profile, unabhängig von ihrem Bildungsniveau und ihrer Erfahrung. Wir glauben an das Potenzial des anderen und stellen sicher, dass es durch die gemeinsamen Erfahrungen, die wir bieten können, zum Ausdruck kommt.

Sie sind zwischen 20 und 29 Jahre alt und haben seit mindestens 2 Jahren einen B-Führerschein?

Der Keolis Mobility Campus ist für Fahrberufe gedacht und empfängt und bildet Personen im Alter von 20 bis 29 Jahren aus, die seit mehr als 2 Jahren einen B-Führerschein besitzen. Diese Ausbildung ermöglicht es Ihnen, einen professionellen ticket als Fahrer öffentlicher Verkehrsmittel auf der Straße, einen Führerschein (D), den FIMO-Reisenden, einen ticket als Rettungsschwimmer Erste Hilfe und am Ende einen konkreten und gemeinnützigen Job in einer Tochtergesellschaft der Keolis-Gruppe in der Île-de-France zu erhalten.