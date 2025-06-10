Diesen Sommer wieder!
Ihre Linien 1, 4, 17, 45, 76 und R verkehren vom 7. Juli bis 31. August 2025 nicht. Der TàD übernimmt und holt Sie morgens und abends ab.
Linien 1 - 4 - 76:
Von Montag bis Freitag (außer an Feiertagen) für eine Fahrt zwischen 6:10 und 7:40 Uhr von einer Haltestelle in Ihrer Nähe zum Busbahnhof Bonnières-sur-Seine.
Für eine Fahrt zwischen 18h und 19h30 vom Busbahnhof Bonnières-sur-Seine zu einer Haltestelle in Ihrer Nähe.
Die Liste Ihrer Haltepunkte finden Sie, indem Sie hier klicken
Linie R:
Von Montag bis Freitag (außer an Feiertagen) für eine Fahrt zwischen 6:10 und 7:40 Uhr von einer Haltestelle in Ihrer Nähe zum SNCF-Bahnhof Rosny-sur-Seine.
Für eine Fahrt zwischen 18h und 19h30 vom SNCF-Bahnhof Rosny-sur-Seine zu einer Haltestelle in Ihrer Nähe.
Die Liste Ihrer Haltepunkte finden Sie, indem Sie hier klicken
Linie 45:
Von Montag bis Freitag (außer an Feiertagen) für eine Fahrt zwischen 6:10 und 7:40 Uhr von einer Haltestelle in Ihrer Nähe zum Bahnhof Épône-Mézières.
Für eine Fahrt zwischen 18h und 19h30 vom Bahnhof Épône-Mézières zu einer Haltestelle in Ihrer Nähe.
Die Liste Ihrer Haltepunkte finden Sie, indem Sie hier klicken
Linie 17:
Montag bis Freitag (außer an Feiertagen) für eine Fahrt zwischen 6:10 und 7:40 Uhr von einer Haltestelle in Ihrer Nähe zu den Bahnhöfen Hardricourt und Mureaux
Für eine Fahrt zwischen 18h und 19h30 von den Bahnhöfen Hardricourt und Mureaux zu einer Haltestelle in Ihrer Nähe
Die Liste Ihrer Haltepunkte finden Sie, indem Sie hier klicken
Was ist der TàD Mantois?
Transport on Demand (TàD) Mantois ist für die Öffentlichkeit zugänglich
• Es funktioniert ausschließlich nach vorheriger Reservierung
• Die Registrierung auf der Plattform ist kostenlos tad.iledefrance-mobilites.fr
Wie viel kostet es?
• Für diesen Service gelten regionale Preise (Navigo-Pass, imagine R, Navigo Liberté + usw.)
• Validierung ist obligatorisch
• Die Liste der Transport-tickets finden Sie auf der Website iledefrance-mobilites.fr Abschnitt "Paket und Ticket"
Wie buche ich?
Auf der Plattform Île-de-France Mobilités, die dem On-Demand-Verkehr gewidmet ist und auf der Sie:
1. Erstellen Sie Ihr Konto
2. Buchen Sie Ihre Reise*
3. Verfolgen Sie Ihre TàD in Echtzeit
4. Bewerten Sie Ihre Reise
*ab einem Monat im Voraus und bis zu 1 Stunde vor Abflug
Buchen Sie auf:
App TàD Île-de-France Mobilités
0800 10 20 20 von 9 bis 18 Uhr Montag bis Freitag
Alle unsere Neuigkeiten finden Sie auf unserem X-Account@Mantois_IDFM
Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer auf Ihren Linien!