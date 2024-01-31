Ähnliche Nachrichten

Eine Frau legt ihren Kopf im Bus auf die Schulter ihrer Freundin
Wie kann ich teilnehmen?
Es ist ganz einfach, senden Sie uns vor dem 9. Februar 2024 in einer privaten Nachricht auf X (ex-Twitter) @MarneSeine_IDFM :
- Ihr Vorname
- Vorname des Empfängers
- Die zu sendende Nachricht (max. 200 Zeichen)*
- Die betroffene Buslinie
Die ersten 3 Nachrichten, die von jeder Zeile empfangen werden, werden gesendet und Sie erhalten eine Bestätigung per Private Nachricht über die tatsächliche Veröffentlichung.
*Wir behalten uns das Recht vor, Nachrichten abzulehnen, die als unangemessen erachtet werden.