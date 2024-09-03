Entdecken Sie die Funktionsweise des Busbetriebszentrums Terres d'Envol bei einer Führung am Sonntag, den 22. September 2024.
Haben Sie eine Leidenschaft für Busse oder sind Sie einfach neugierig, wie ein Bus Operational Center funktioniert?
Anlässlich des Tages des Kulturerbes und der Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September 2024 lädt Île-de-France Mobilités Sie zu einer Führung durch das Bus Operations Center in Ihrem Gebiet ein, um die Kulissen der Welt des Verkehrs rund um den Betrieb, den zentralen Kommandoposten, die Busflotte, die CNG-Busse usw. zu entdecken.
Treffen Sie unsere Teams am Sonntag, den 22. September von 9:30 bis 11 Uhr und von 11:30 bis 13 Uhr im Bus Operational Center von Terres d'Envol.
Anmeldungen sind für Erwachsene oder Minderjährige über 16 Jahre mit elterlicher Genehmigung möglich. Kinder unter 16 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.
Wir werden Sie per E-Mail kontaktieren, um Ihre Teilnahme zu bestätigen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei:
Terres d'Envol Bus Operational Center, 241 Chemin du Loup in Villepinte
Zugang BUS: Linien 1 und 619 Haltestelle Chemin du Loup oder Linie T'bus 1 Haltestelle Central Parc
Besucherparkplatz für diejenigen, die mit dem Auto anreisen möchten.
Um mehr zu erfahren und alle Verkehrsinformationen und Neuigkeiten Ihres Gebiets zu finden, besuchen Sie unser X-Konto (ex-Twitter): @Envol_IDFM.