Ähnliche Nachrichten

Ein neuer Bus taucht in Nemours auf!

Ab dem 1. August ersetzt Ihr neuer Abendbus von Montag bis Samstag von 21:00 bis 23:30 Uhr die Linien 4 und 5:

Am Bahnhof wartet der Bus auf die Ankunft des R-Zuges am Bahnhof Saint-Pierre-les-Nemours, bevor er abfährt.

Beim Einsteigen teilt der Fahrgast dem Fahrer den Namen der Haltestelle mit, an die er fahren möchte. Sie haben die Möglichkeit, zwischen zwei Haltestellen auszusteigen, um Sie so nah wie möglich an Ihrem Zuhause abzusetzen.

Die Reiseroute wird dann entsprechend den von den Passagieren an Bord gewünschten Haltestellen festgelegt.

Alle in der Ile-de-France gültigen tickets werden im Bus akzeptiert.

Alle Neuigkeiten, Routen und Fahrpläne Ihres neuen Abendbusses finden Sie auf der iledefrance-mobilites.fr-Website und auf dem Twitter-Account @Loing_IDFM (@Still_Transdev bis 31. Juli 2023).