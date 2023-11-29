Im jüngsten Vertrag zwischen Île-de-France Mobilités und Keolis, einem Betreiber von Buslinien in der Île-de-France, ist der Betreiber verpflichtet, an Streiktagen ein Mindesttransportangebot zu unterbreiten.

Wenn das Angebot weniger als 50 % des normalen Angebots beträgt, kann Île-de-France Mobilités beschließen, den Nutzern eine Rückerstattung zu gewähren. Angesichts der Auswirkungen der sozialen Bewegungen im Oktober und November auf das Busnetz hat Île-de-France Mobilités beschlossen, den Nutzern eine Erstattung von 2,80 Euro pro Tag (entspricht 1/30 des Pakets)* zu erstatten.