Im jüngsten Vertrag zwischen Île-de-France Mobilités und Keolis, einem Betreiber von Buslinien in der Île-de-France, ist der Betreiber verpflichtet, an Streiktagen ein Mindesttransportangebot zu unterbreiten.
Wenn das Angebot weniger als 50 % des normalen Angebots beträgt, kann Île-de-France Mobilités beschließen, den Nutzern eine Rückerstattung zu gewähren. Angesichts der Auswirkungen der sozialen Bewegungen im Oktober und November auf das Busnetz hat Île-de-France Mobilités beschlossen, den Nutzern eine Erstattung von 2,80 Euro pro Tag (entspricht 1/30 des Pakets)* zu erstatten.
Entschädigung ab 6. Dezember möglich
Zwischen dem 4. September und dem 20. Oktober 2023 wirkten sich Streikbewegungen stark auf den Verkehr von 7 Buslinien in 9 Gemeinden von Yvelines (Houilles, Carrières-sur-Seine, Chatou, Le Vésinet, Montesson, Croissy-sur-Seine, Bougival, La Celle-Saint-Cloud, Le Chesnay-Rocquencourt) aus, wobei an einigen Tagen ein Transportangebot unter den vertraglich vereinbarten 50% lag.
Infolgedessen steht allen betroffenen Abonnenten ein Recht auf Entschädigung zur Verfügung und vom 6. Dezember bis einschließlich 10. Januar 2024 wird eine Entschädigungskampagne gestartet.
Wie kann ich auf eine Entschädigung zugreifen?
Eine spezielle Plattform ermöglicht es Ihnen, Ihre Erstattungsanträge für die vom Streik betroffenen Tage zwischen dem 4. September und dem 20. Oktober 2023 einzureichen.
Bitte beachten Sie: Rückerstattungsanträge für September und Oktober sind separat zu stellen
Erstattungsanträge für die Monate September und Oktober 2023 sind getrennt voneinander zu stellen. Wenn Sie Anspruch auf beide Entschädigungsmaßnahmen haben, müssen Sie für jeden Monat einen Antrag auf der Plattform stellen.
Die beiden Links für den Zugang zu den Vergütungsplattformen für September und Oktober sind unten vom 6. Dezember bis einschließlich 10. Januar 2024 verfügbar.
Welche sieben Buslinien sind von der Erstattungsaktion betroffen?
Sieben Buslinien sind in 9 Gemeinden des Departements Yvelines von der Erstattung betroffen , darunter: Houilles, Carrières-sur-Seine, Chatou, Le Vésinet, Montesson, Croissy-sur-Seine, Bougival, La Celle-Saint-Cloud, Le Chesnay-Rocquencourt.
Die vom Streik betroffenen Buslinien sind: Linie A, Linie C, Linie D, Linie E, Linie F, Linie L und Linie T.
Was sind die Bedingungen für den Zugang zur Rückerstattung?
Um auf die Rückerstattung zugreifen zu können, müssen Sie:
- Wohnen, arbeiten oder studieren Sie in einer der 9 Gemeinden, die von der Entschädigung betroffen sind, die von den 7 Buslinien bedient wird, die während der sozialen Bewegung des Betreibers Keolis Argenteuil Boucles de Seine betroffen waren. Möglicherweise ist ein Nachweis über Ihren Wohnsitz, Ihre Arbeit oder Ihre Schulbildung erforderlich.**
- Sie haben mindestens eine anrechenbare monatliche Paketzahlung in mindestens einem der Monate erworben, die von einem Angebot betroffen sind, das weniger als die vertraglich vereinbarten 50 % beträgt.
Welche Pakete sind für die Vergütungskampagne berechtigt?
- Navigo Annual (alle Zonen, Zonen 2-3, Zonen 3-4, Zonen 4-5)
- Navigo Monate (alle Zonen, Zonen 2-3, Zonen 3-4, Zonen 4-5)
- imagine R Student und School
- Navigo Senior Jährlicher
- Navigo Solidarität 75% (alle Zonen, Zonen 2-3, Zonen 3-4, Zonen 4-5)
- Navigo Monat Rabatt 50% (alle Zonen, Zonen 2-3, Zonen 3-4, Zonen 4-5)
Bitte beachten Sie, dass andere Transport tickets nicht erstattungsfähig sind.
Wie wird Ihre Entschädigung berechnet?
Die Rückerstattungen werden nach dem Paket des Nutzers auf der Grundlage eines Erstattungsbetrags von 2,80 € pro Streiktag (entspricht 1/30 des Pakets) für ein Navigo-Jahrespaket für alle Zonen berechnet.
Ermäßigte und unterschiedliche Zonenpakete werden auf dieser Grundlage im Verhältnis zur Ermäßigung und Zoneneinteilung erstattet, die auf den öffentlichen Verkaufspreis angewendet wird.
Beachten Sie, dass
Jeder Nutzer kann eine Rückerstattung pro Monat (September und Oktober) und maximal zwei Rückerstattungen erhalten, wenn er in den zwei Monaten Anspruch auf eine Entschädigung hat.
Für September 2023
Im September 2023 wurde 21 Tagen ein Transportangebot unterbreitet, das unter den vertraglich geforderten 50 % lag, was den betroffenen Abonnenten Anspruch auf eine Rückerstattung gab.
Die Vergütungskampagne für den Monat September 2023 ist unten bis einschließlich 10. Januar geöffnet.
Für den Monat Oktober
Im Oktober 2023 wurde 20 Tagen ein Transportangebot unterbreitet, das unter den vertraglich geforderten 50 % lag.
Die Vergütungskampagne für den Monat Oktober 2023 ist unten bis einschließlich 10. Januar geöffnet.
Erinnerung
Sie müssen einen separaten Rückerstattungsantrag auf der Plattform für den Monat September und Oktober stellen.
*Der Preis der Entschädigung variiert je nach Paket des Reisenden
**Achtung, jeder Benutzer ist einer Referenzgemeinde entsprechend seinem bei der Registrierung angegebenen Wohnort zugeordnet. Wenn Sie Ihre Adresse in der Zwischenzeit geändert haben, müssen Sie in der von den Streiks betroffenen Zeit von September bis Oktober einen Antrag stellen und einen Adressnachweis vorlegen.