Wo finde ich meine Zeitpläne?
Sie haben die Möglichkeit, Ihre Zeitpläne zu finden:
- Auf der Website iledefrancemobilites.fr > Fortbewegung > Fahrpläne > Bus > Mantois
- Auf der IDF Mobilités-App
- An Ihrem Haltepunkt
- In Ihrem Rathaus
- An Ihre PEM-Handelsvertretung am Busbahnhof von Mantes-la-Jolie
- In Ihrer Handelsvertretung in der Impasse Sainte Claire Deville – 78200 Mantes la Jolie
- In unserem Kundenbeziehungszentrum unter 01 30 94 77 77
Wenn Sie sie drucken lassen müssen, können Sie sich an Ihre Verkaufsstelle Impasse Sainte Claire Deville in Mantes-la-Jolie wenden
Sie können Ihre Linie nicht finden?
Ihre Linien 4 / 76 / 45 / 17 und R werden diesen Sommer durch Ihren TàD Mantois ersetzt, für weitere Informationen zögern Sie nicht, diesen Artikel zu konsultieren.
