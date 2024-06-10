Wo finde ich meine Zeitpläne?

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Zeitpläne zu finden:

- Auf der Website iledefrancemobilites.fr > Fortbewegung > Fahrpläne > Bus > Mantois

- Auf der IDF Mobilités-App

- An Ihrem Haltepunkt

- In Ihrem Rathaus

- An Ihre PEM-Handelsvertretung am Busbahnhof von Mantes-la-Jolie

- In Ihrer Handelsvertretung in der Impasse Sainte Claire Deville – 78200 Mantes la Jolie

- In unserem Kundenbeziehungszentrum unter 01 30 94 77 77

Wenn Sie sie drucken lassen müssen, können Sie sich an Ihre Verkaufsstelle Impasse Sainte Claire Deville in Mantes-la-Jolie wenden