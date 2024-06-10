Diesen Sommer haben Ihre Flyer wieder Urlaub!

Nach dem Erfolg des Vorjahres und immer mit dem Ziel, unsere Umweltbelastung zu reduzieren, finden Sie alle Ihre Zeitpläne digitalisiert.

Immer präsente Informationen und eine Geste für den Planeten

Wo finde ich meine Zeitpläne?

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Zeitpläne zu finden:

- Auf der Website iledefrancemobilites.fr > Fortbewegung > Fahrpläne > Bus > Mantois

- Auf der IDF Mobilités-App

- An Ihrem Haltepunkt

- In Ihrem Rathaus

- An Ihre PEM-Handelsvertretung am Busbahnhof von Mantes-la-Jolie

- In Ihrer Handelsvertretung in der Impasse Sainte Claire Deville – 78200 Mantes la Jolie

- In unserem Kundenbeziehungszentrum unter 01 30 94 77 77

Wenn Sie sie drucken lassen müssen, können Sie sich an Ihre Verkaufsstelle Impasse Sainte Claire Deville in Mantes-la-Jolie wenden

Ihre Öffnungszeiten von Montag, 08. Juli bis Sonntag, 01. September 2024

A14

A14B

A

C

D Residenz des Sees

D Vergnügungen

E

F

G

I

K

L

M

N

X

Z

2A/2B

9

15

22

40

41

42

43

44

71

72

73

75

81

82

87

88A

88B

88C

Sie können Ihre Linie nicht finden?

Ihre Linien 4 / 76 / 45 / 17 und R werden diesen Sommer durch Ihren TàD Mantois ersetzt, für weitere Informationen zögern Sie nicht, diesen Artikel zu konsultieren.

Finden Sie alle unsere Neuigkeiten auf X: @Mantois_IDFM

Das gesamte Mantois-Netz wünscht Ihnen einen schönen Sommer auf unseren Linien!