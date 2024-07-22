Die verschiedenen Verkaufsstellen zum Aufladen Ihres Navigo-Passes
Um Ihre Transport ticket zu kaufen oder Ihren Navigo-Pass aufzuladen, denken Sie an Ihre lokalen Geschäfte:
Nachfolgend finden Sie die Liste unserer Partner:
- Bar Tabac Le Versailles in Nozay
- Tabakpresse Le Saclay in Palaiseau
- Tabak Le Jean Bart in Marcoussis
- Tabak Havanna im Einkaufszentrum Ulis 2
- Tabac Lucks Presse im Einkaufszentrum Ville du Bois
- Tabak Der Gewinner in Les Ulis
Entdecken Sie die verfügbaren tickets und Pakete und wählen Sie dasjenige, das am besten zu Ihnen passt!
Bis bald auf Ihren Buslinien