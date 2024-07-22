Wo können Sie Ihre Transport ticket auf dem Gebiet von Paris Saclay kaufen?

6 lokale Geschäfte zum Kauf oder Aufladen Ihres Navigo-Passes

Wo können Sie Ihren Navigo-Pass aufladen?

Die verschiedenen Verkaufsstellen zum Aufladen Ihres Navigo-Passes

Um Ihre Transport ticket zu kaufen oder Ihren Navigo-Pass aufzuladen, denken Sie an Ihre lokalen Geschäfte:

Nachfolgend finden Sie die Liste unserer Partner:

  • Bar Tabac Le Versailles in Nozay
  • Tabakpresse Le Saclay in Palaiseau
  • Tabak Le Jean Bart in Marcoussis
  • Tabak Havanna im Einkaufszentrum Ulis 2
  • Tabac Lucks Presse im Einkaufszentrum Ville du Bois
  • Tabak Der Gewinner in Les Ulis

Entdecken Sie die verfügbaren tickets und Pakete und wählen Sie dasjenige, das am besten zu Ihnen passt!

Bis bald auf Ihren Buslinien

