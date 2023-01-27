Ähnliche Nachrichten

Das Fahrradverleihangebot ermöglicht es Ihnen, ein Standardfahrrad von 1 Tag bis 1 Jahr zu mieten.

Sie behalten es für die Dauer der Miete bei sich, genau wie Sie es mit Ihrem eigenen Fahrrad tun würden. Die Vélostation bietet Ihnen auch die Möglichkeit, Falträder und Elektrofahrräder durch Kurzzeitverleih von 1 Tag bis 1 Monat zu entdecken.

2 geschlossene und sichere Parkplätze von Vélos Île-de-France Mobilités stehen auf jeder Seite des Bahnhofs Montigny-le-Bretonneux zur Verfügung. Sie sind während der Öffnungszeiten des Bahnhofs, täglich von 4:45 bis 1:20 Uhr, über einen sicheren Zugang mit Ihrem Navigo-Pass zugänglich.

Wenn Sie ein Elektrofahrrad haben, können Sie es sogar auf dem Parkplatz aufladen!