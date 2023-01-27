Ähnliche Nachrichten

Im Jahr 2023 wird die Vélostation de Saint-Quentin-en-Yvelines, ein Service, der zu 100 % dem Radfahren gewidmet ist, zum Bezugspunkt für das Fahrradangebot von Île-de-France Mobilités in der Region Saint-Quentin en Yvelines.
Die Velostation ist:
- 170 Fahrräder zum Verleih
- 1 Wartungswerkstatt
- Und ein Team im Dienste Ihrer Fahrradmobilität!
Darüber hinaus stehen 280 geschlossene und sichere Fahrradparkplätze der Île-de-France Mobilités auf beiden Seiten des Bahnhofs Saint-Quentin en Yvelines zur Verfügung, um Ihre intermodalen Fahrten zu erleichtern.
Das Fahrradverleihangebot ermöglicht es Ihnen, ein Standardfahrrad von 1 Tag bis 1 Jahr zu mieten.
Sie behalten es für die Dauer der Miete bei sich, genau wie Sie es mit Ihrem eigenen Fahrrad tun würden. Die Vélostation bietet Ihnen auch die Möglichkeit, Falträder und Elektrofahrräder durch Kurzzeitverleih von 1 Tag bis 1 Monat zu entdecken.
2 geschlossene und sichere Parkplätze von Vélos Île-de-France Mobilités stehen auf jeder Seite des Bahnhofs Montigny-le-Bretonneux zur Verfügung. Sie sind während der Öffnungszeiten des Bahnhofs, täglich von 4:45 bis 1:20 Uhr, über einen sicheren Zugang mit Ihrem Navigo-Pass zugänglich.
Wenn Sie ein Elektrofahrrad haben, können Sie es sogar auf dem Parkplatz aufladen!
Schließlich ist die Werkstatt dazu da, sich um alle Ihre Fahrräder zu kümmern und ihre Lebensdauer zu verlängern. Die regelmäßige Wartung Ihres Fahrrads sorgt für Komfort und Sicherheit.
Wenn Sie ein Fahrrad in der Vélostation mieten, ist die Wartung in Ihrem Abonnement enthalten.
Véligo Rental Abholstelle
Es ist auch möglich, Elektrofahrräder (klassische Modelle, Roller, Roller oder Verlängerungen) Véligo Location zu testen. Nehmen Sie einfach Ihre Reservierung auf der veligo-location.fr-Website vor und wählen Sie die Fahrradstation Saint-Quentin-en-Yvelines als Abholpunkt.
Ein Mitglied des Teams wird Ihnen das Fahrrad und sein Zubehör während Ihres Besuchs in der Agentur vorstellen.
Zur Erinnerung: Mit dem Véligo Location-Service können Sie ein E-Bike für einen Zeitraum von 6 Monaten, verlängerbar um 3 Monate, für 40 € pro Monat nutzen.
Praktische Informationen
Die Vélostation befindet sich am 1ter place Charles de Gaulle, 78 180 Montigny-le-Bretonneux.
Es ist montags bis freitags von 7:30 bis 10:30 Uhr und von 12:00 bis 19:00 Uhr und samstags von 10:00 bis 13:00 Uhr geöffnet.
Sie können Ihre Reservierungen auf velostation.sqy.fr
Sie können die Agentur unter 01.84.79.70.99 kontaktieren.
Das Vélostation-Team steht Ihnen zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten.
Um alle Neuigkeiten der Velostation zu verfolgen, besuchen Sie ihre Website oder soziale Netzwerke: