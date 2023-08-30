Bild eines kleinen Mädchens, das auf ihren Bus wartet
Linie R
Diagramm der R-Linie
Seit dem 31. Juli 2023 ersetzt die Linie R Ihre Linien 10, 47 und 63 durch:
- Die Linie R , die Lizy-sur-Ourcq mit dem Gare de Meaux verbindet, ist für die Bewohner der nördlichen Stadtteile ("Hauts de Chantereine", "La Corniche" und "Grosse Pierre") für Schulen bestimmt.
- Sie führt über den Boulevard Jean Rose während der Schulein- und -ausgangszeiten (bedient die Haltestellen "Henri IV", "Jean Rose" und "Pinteville"), um mit den Einrichtungen Sainte-Marie, Bossuet und Henri IV zu korrespondieren.
- Mit einer Endstation am Gare de Meaux kann es auch von Schülern des Henri-Moissan-Gymnasiums genutzt werden.
Linie S
Schema der S-Linie
Ihre Linien 11 und 65 verschmelzen und werden zur Linie S.
- Die Linie S verbindet May-en-Multien mit dem Gare de Meaux über den Norden der Stadt ("Hauts de Chantereine", "La Corniche", "Grosse Pierre") und die Avenue de la République mit den Haltestellen "Gambetta" und "Bon Dieu Jaune".
- Es ermöglicht den Service des Henri-Moissan-Gymnasiums.
Linie 10
Diagramm der Linie 10
- Die Linie 10 wird nur für die Bedienung der Berufsschule von Gué-à-Tresmes von Meaux, May-en-Multien und Lizy-sur-Ourcq beibehalten.
- Die Betriebstage und -zeiten sind an die Ein- und Ausgänge der Einrichtung angepasst.
Gs-Linie
Diagramm der Gs-Linie
- Die Gs-Linie wird geschaffen, um die neue Sektorisierung der Schüler vom Stadtteil Grosse Pierre zum Frot-College zu begleiten. Die Betriebstage und -zeiten sind an die Hauptein- und -ausgänge der Einrichtung (morgens, nachmittags und mittwochs mittags) angepasst.
Linie D
- Abschaffung des Dienstes "8. Mai 45" ersetzt durch die neue Haltestelle "11. November 1918" in der Avenue Henri Dunant.
- Bedient die Haltestelle "Chappe" über den Boulevard des Cosmonautes. Der Durchgang durch die Aldebaran-Straße wird entfernt.
Linie E
- Änderung der Rückfahrt über die Rue Aristide Briand, bedient die Haltestellen: "Union Commerciale" und "Louise"
- Die Linie E wird nun dem Bahnsteig 1 des Bahnhofs Meaux statt dem Bahnsteig 2 zugeordnet.
Linie Es
Diagramm der Linie Es
- Die Haltestelle "Les Cottages" in Villenoy wird gestrichen. College-Studenten, die in dieser Unterteilung wohnen, können sich auf die Haltestellen "Marronniers" oder "Rue de Lagny" beziehen, die sich 500 m zu Fuß befinden.
Qs-Linie
Diagramm der Qs-Linie
- Zwei neue Haltestellen werden auf der Qs-Linie in der Stadt Poincy an der Kreuzung der Avenue de la Victoire und der D17A geschaffen:
- Die Haltestelle "Route de Poincy", Richtung Collège Bois de l'Enclume
- Die Haltestelle "Rue du Général de Gaulle", Richtung Avenue de Meaux
Diese Haltestellen bieten den Nutzern der Qs-Linie mehr Sicherheit.
Linie Ks
Diagramm der Linie Ks
- Die Verbindung zum Collège de la Dhuis auf der Linie Ks wird aufgrund einer neuen Sektorisierung der Schüler eingestellt. Der Service des Lycée Jean Vilar bleibt unverändert.
Linie 21sco
Schema der Linien 21 und 21sco
- Der Dienst zu den Grundschulen von Villemareuil und Boutigny wird in die spezielle Schulschaltung (CSS) 4206 integriert und aus der Linie 21sco entfernt. Die Reiseroute und die Fahrpläne bleiben unverändert. Für das Einsteigen in das CSS ist eine Scol'R-Karte erforderlich.
Diagramm der Linie 4206
Ihr TàD du Pays de Meaux ändert seinen Namen für ein neues Angebot
Aus der TàD-Zone P wird die TàD Meaux ZI Poincy
Aus der TàD Zone R wird die TàD Meaux Ouest
Aus der TàD Zone S wird die TàD Meaux Est mit den neuen Haltestellen "Prévilliers" und "Magny-St-Loup" in der Gemeinde Boutigny