Ihr TàD du Pays de Meaux ändert seinen Namen für ein neues Angebot

Aus der TàD-Zone P wird die TàD Meaux ZI Poincy

Aus der TàD Zone R wird die TàD Meaux Ouest

Aus der TàD Zone S wird die TàD Meaux Est mit den neuen Haltestellen "Prévilliers" und "Magny-St-Loup" in der Gemeinde Boutigny