Ähnliche Nachrichten

Anpassungen an Ihren Linien ab dem 1. September 2025!

Veröffentlicht am

Ab dem 1. September 2025 Anpassungen auf den Linien Ihres Territoriums Cergy-Pontoise Confluence

Linie 1239 - Bedienung von La Taillette (Écoquartier)

Die Linie nimmt eine neue Route an: Sie nimmt nun die aktuelle Route der Linie 1238 wieder auf, um La Taillette (Écoquartier) zu bedienen.

Linienplan 1239

Linie 1235 - Endstation Zac de Puiseux

Die Endstation der Linie 1235 wird verlegt. Es befindet sich jetzt im ZAC de Puiseux, in der Nähe von Renault.

Linienplan 1235

Linie 1240 - Einstellung der Haltestellen

Die Haltestelle Rond-Point du Tilleul wird nicht mehr von der Linie 1240 bedient. Bitte beachten Sie die Haltestellen "Lycée St-Christophe" oder "Rond-Point du Cèdre". Diese Änderung optimiert den Fahrzeugfluss auf der Strecke und begrenzt die Wartezeiten an bestimmten Haltestellen.

Linienplan 1240

Linie 1224 - Bahnsteigwechsel am Eco-Bahnhof Cergy-Préfecture

Die Linie wechselt den Bahnsteig im Bahnhof: Sie verlässt Bahnsteig A , um auf Bahnsteig H neben der Linie 1242 aufgrund ihrer gemeinsamen Route zusammengefasst zu werden.

Karte Eco Station Cergy Präfektur

Linie 1255 - Haltestellenwechsel in Herblay-sur-Seine

Die Haltestelle "Les Pompiers" in Herblay wird nicht mehr bedient. Bitte beachten Sie die Haltestelle "Les Chênes" mit den Linien 30-48, 95-20 und CitéVal S, die etwa 50 Meter entfernt ist.

Linie 1227 - Namensänderung der Haltestelle*

Die Linie 1227 wird in den Namen einiger Haltestellen aktualisiert, ohne ihre Route zu ändern.

  • Aus Thomson wird "Belles Hates"
  • Sextant wird zu "Leonardo da Vinci"
  • Aus dem Einkaufszentrum Paul Brard wird "Paul Brard"
  • Das Collège du Bois d'Aulne wird zum "Collège Samuel Paty"
  • Clément Salengro wird zu "Roger Salengro"

*Diese Änderungen betreffen auch die Schullinie 1257, die der gleichen Route folgt.

Die neuen Fahrpläne für Ihre Linien werden in Kürze im Abschnitt "Moving Me " des Portals Île-de-France Mobilités verfügbar sein.

Bis bald auf Ihrem Territorium!

