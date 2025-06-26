Ähnliche Nachrichten

Linie 1227 - Namensänderung der Haltestelle*

Die Linie 1227 wird in den Namen einiger Haltestellen aktualisiert, ohne ihre Route zu ändern.

Aus Thomson wird "Belles Hates"

wird Sextant wird zu " Leonardo da Vinci"

wird zu " Aus dem Einkaufszentrum Paul Brard wird " Paul Brard"

wird " Das Collège du Bois d'Aulne wird zum " Collège Samuel Paty"

wird zum " Clément Salengro wird zu "Roger Salengro"

*Diese Änderungen betreffen auch die Schullinie 1257, die der gleichen Route folgt.