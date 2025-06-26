Ähnliche Nachrichten

Linie 1239 - Bedienung von La Taillette (Écoquartier)
Die Linie nimmt eine neue Route an: Sie nimmt nun die aktuelle Route der Linie 1238 wieder auf, um La Taillette (Écoquartier) zu bedienen.
Linie 1235 - Endstation Zac de Puiseux
Die Endstation der Linie 1235 wird verlegt. Es befindet sich jetzt im ZAC de Puiseux, in der Nähe von Renault.
Linie 1240 - Einstellung der Haltestellen
Die Haltestelle Rond-Point du Tilleul wird nicht mehr von der Linie 1240 bedient. Bitte beachten Sie die Haltestellen "Lycée St-Christophe" oder "Rond-Point du Cèdre". Diese Änderung optimiert den Fahrzeugfluss auf der Strecke und begrenzt die Wartezeiten an bestimmten Haltestellen.
Linie 1224 - Bahnsteigwechsel am Eco-Bahnhof Cergy-Préfecture
Die Linie wechselt den Bahnsteig im Bahnhof: Sie verlässt Bahnsteig A , um auf Bahnsteig H neben der Linie 1242 aufgrund ihrer gemeinsamen Route zusammengefasst zu werden.
Linie 1255 - Haltestellenwechsel in Herblay-sur-Seine
Die Haltestelle "Les Pompiers" in Herblay wird nicht mehr bedient. Bitte beachten Sie die Haltestelle "Les Chênes" mit den Linien 30-48, 95-20 und CitéVal S, die etwa 50 Meter entfernt ist.
Linie 1227 - Namensänderung der Haltestelle*
Die Linie 1227 wird in den Namen einiger Haltestellen aktualisiert, ohne ihre Route zu ändern.
- Aus Thomson wird "Belles Hates"
- Sextant wird zu "Leonardo da Vinci"
- Aus dem Einkaufszentrum Paul Brard wird "Paul Brard"
- Das Collège du Bois d'Aulne wird zum "Collège Samuel Paty"
- Clément Salengro wird zu "Roger Salengro"
*Diese Änderungen betreffen auch die Schullinie 1257, die der gleichen Route folgt.
Die neuen Fahrpläne für Ihre Linien werden in Kürze im Abschnitt "Moving Me " des Portals Île-de-France Mobilités verfügbar sein.
Sie können auch unsere Neuigkeiten auf X verfolgen: @CPConflu_IDFM
Bis bald auf Ihrem Territorium!