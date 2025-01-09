Ähnliche Nachrichten

Anpassungen an Ihren Linien ab dem 3. März 2025

Ab dem 3. März 2025 werden an mehreren Linien des Netzes Poissy – Les Mureaux Anpassungen vorgenommen.

Linien 14 und 15

Die Routen Ihrer 2 Linien werden vereinfacht! Von nun an befindet sich die Hauptendstation im Gare de Vernouillet-Verneuil.

Die Linie 14 verbindet das Collège Émile Zola de Vernouillet über die Haltestelle "Bourdillon" in Vernouillet mit dem Gare de Vernouillet-Verneuil und fährt in beide Richtungen.

Die Liste der bedienten Haltestellen ist über das folgende Liniendiagramm zugänglich:

Diagramm der Linie 14
Diagramm der Linie 14

Diagramm der Linie 14

Die Linie 15 bedient die Haltestellen Avenue du Clos des Vignes in Vernouillet und das Viertel Côte Narbonne in Verneuil-sur-Seine über die Haltestelle "Rond-Point Zola".

Sie können unten das neue Diagramm der Linie 15 einsehen:

Diagramm der Linie 15
Diagramm der Linie 15

Diagramm der Linie 15

Linien 23, 66 und X409

Um die Regelmäßigkeit zu verbessern, werden auf den Linien 23, 66 und X409 neue Fahrpläne und Fahrplananpassungen eingeführt.

Die neuen Fahrpläne Ihrer Linien können im Abschnitt "Moving Me " des Portals Île-de-France Mobilités eingesehen werden.

Gute Fahrt auf unseren Linien!

