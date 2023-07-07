Ähnliche Nachrichten

Busse, auch spät in der Nacht!

Zwei neue Abenddienste für garantierte Abfahrten an den Bahnhöfen Provins und Nangis

Zwei Abendbusse werden ab dem 1. August vom Bahnhof Provins und ab dem 28. August vom Bahnhof Nangis eingerichtet.

Der Abendbus löst werktags die regulären Abendlinien ab

Das Prinzip ist einfach: Ohne Reservierung kann jeder an den Bahnhöfen Provins oder Nangis in den Bus einsteigen und dem Fahrer seine Ausstiegshaltestelle anzeigen, der seine Route an die im Fahrzeug anwesenden Kunden anpasst.

Abfahrten sind garantiert:

Ab dem 1. August, in Verbindung mit Zügen, die von Paris nach Provins ankommen in:

Ankunft des Zuges aus Paris am Bahnhof Provins um 21:10 Uhr: Abfahrt des Busses um 21:15 Uhr

Ankunft des Zuges aus Paris am Bahnhof Provins um 22:10 Uhr: Abfahrt des Busses um 22:15 Uhr

Ab dem 28. August in Verbindung mit Zügen, die von Paris nach Nangis ankommen in:

Ankunft des Zuges aus Paris am Bahnhof Nangis um 19:34 Uhr: Abfahrt des Busses um 19:45 Uhr

Ankunft des Zuges aus Paris am Bahnhof Nangis um 20:34 Uhr: Abfahrt des Busses um 20:45 Uhr

Uhr Ankunft des Zuges am Bahnhof Nangisen von Paris um 21:34 Uhr: Abfahrt des Busses um 21:45 Uhr

Die Dienste verkehren nicht an Wochenenden oder Feiertagen.