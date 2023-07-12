IHRE MITRY-LE-NEUF UND MITRY-CLAYE ABENDBUSSE
Vom Bahnhof Villeparisis Mitry-le-Neuf bietet der Abendbus Mitry-le-Neuf von Montag bis Freitag von 20:28 bis 23:08 Uhr 6 Abfahrten an.
Der Abendbus Mitry-le-neuf löst abends die Linie 71 ab.
Vom Bahnhof Mitry-Claye werden von Montag bis Freitag 3 Abfahrten von 22:27 bis 23:27 Uhr angeboten.
Der Abendbus Mitry-Claye löst abends die Linie 16 ab.
Achtung: Sie können nicht zwischen den 2 Zonen zirkulieren.
IHR VILLEPARISIS ABENDBUS
Vom Place Jacques Chirac - Gare bietet der Abendbus 3 Abfahrten von Montag bis Freitag von 22:38 bis 23:38 Uhr.
Der Villeparisis-Abendbus übernimmt abends die Linie 17.
Der Abendbus wartet auch bei Verspätung auf den RER B und setzt Sie an der Haltestelle Ihrer Wahl im definierten Bereich ab.
GEBRAUCHSANWEISUNG: WIE FUNKTIONIERT DER ABENDBUS?
1. Ich steige am Bahnhof in den Bus
2. Ich bestätige meine Transport ticket
3. Ich zeige dem Fahrer meinen Ausstiegsstopp im Servicebereich an
4. Der Fahrer passt seine Reiseroute an die Wünsche der Fahrgäste an
Das +: Dieser Service funktioniert ohne Reservierung und alle Transport tickets des Île-de-France Mobilités-Netzes werden akzeptiert.
Ab dem 1. August finden Sie alle Neuigkeiten Ihres Territoriums auf Twitter: @RoissyEst_IDFM