Vom Bahnhof Villeparisis Mitry-le-Neuf bietet der Abendbus Mitry-le-Neuf von Montag bis Freitag von 20:28 bis 23:08 Uhr 6 Abfahrten an.

Der Abendbus Mitry-le-neuf löst abends die Linie 71 ab.

Vom Bahnhof Mitry-Claye werden von Montag bis Freitag 3 Abfahrten von 22:27 bis 23:27 Uhr angeboten.

Der Abendbus Mitry-Claye löst abends die Linie 16 ab.

Achtung: Sie können nicht zwischen den 2 Zonen zirkulieren.