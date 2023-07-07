Mit Ihrer Linie 707 erreichen Sie den Bahnhof Dammartin-Juilly-Saint-Mard schneller von Rouvres aus
Die Linie 707 wird die Einwohner der Gemeinde Rouvres und die Mitarbeiter des ZAC des Prés Bouchers besser miteinander verbinden.
Die Amplitude wird ab dem Morgen erweitert und garantiert Ihnen den Service des ersten Zuges der Linie K in Richtung Paris.
Das + :Ein Bus alle 30 Minuten mit der Linie 22 zwischen dem Bahnhof Dammartin-Juilly-Saint-Mard und dem Bahnhof Mitry-Claye.
Ab dem 11. September 2023 zusätzliches Schulrennen um 8:35 Uhr für den 9-Uhr-Einlass zum G.Brassens College und ein Abendrennen vom Bahnhof Saint-Mard um 20:20 Uhr.
Gewährleistung einer fast direkten Verbindung zwischen Othis und dem Bahnhof Saint-Mard dank der Linie 708
Die Linie 708 wird es den Einwohnern von Othis ermöglichen, schneller zum Bahnhof Dammartin-Juilly-Saint-Mard sowie zum Stadtteil Beaumarchais zu gelangen.
Von den Haltestellen "Les Tournelles" und "Les Sablons" aus können Schüler der Mittelstufe zum Collège de Saint-Mard gehen.
Die Amplitude wird morgens erweitert und garantiert Ihnen den Service des ersten Zuges der Linie K in Richtung Paris.
Das +: Ein Bus alle 30 Minuten mit der Linie 22 zwischen dem Bahnhof Dammartin-Juilly-Saint-Mard und dem Bahnhof Mitry-Claye.
Ab 11. September 2023 zusätzlicher Schullauf um 8:25 Uhr für den 9-Uhr-Einlass am College G. Brassens.
Verstärkung der Achse zwischen Dammartin-en-Goële und Saint-Mard dank der Linie 709
Die Linie 709 ermöglicht es den Einwohnern von Dammartin-en-goële, zum Bahnhof Dammartin-Juilly-Saint-Mard und zum Lycée Charles de Gaulle zu gelangen.
Die Haltestelle Medical Center wird systematisch bedient.
Die Amplitude wird morgens erweitert und garantiert Ihnen den Service des ersten Zuges der Linie K in Richtung Paris.
Neue Fahrpläne und Serviceänderungen ab dem 11. September!
Zu Ihrer Information: Alle Haltestellen werden vom TàD Goële von Montag bis Freitag von 9:54 bis 16:00 Uhr und samstags von 9:54 bis 20:50 Uhr nach vorheriger Reservierung bedient. Für die Züge um 20:13 und 21:22 Uhr, die vom Gare du Nord abfahren, übernimmt der TàD Goële von Montag bis Freitag die Linie 709 und bedient alle Haltestellen nach Reservierung.