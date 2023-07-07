Mit Ihrer Linie 707 erreichen Sie den Bahnhof Dammartin-Juilly-Saint-Mard schneller von Rouvres aus

Die Linie 707 wird die Einwohner der Gemeinde Rouvres und die Mitarbeiter des ZAC des Prés Bouchers besser miteinander verbinden.

Die Amplitude wird ab dem Morgen erweitert und garantiert Ihnen den Service des ersten Zuges der Linie K in Richtung Paris.

Das + :Ein Bus alle 30 Minuten mit der Linie 22 zwischen dem Bahnhof Dammartin-Juilly-Saint-Mard und dem Bahnhof Mitry-Claye.

Ab dem 11. September 2023 zusätzliches Schulrennen um 8:35 Uhr für den 9-Uhr-Einlass zum G.Brassens College und ein Abendrennen vom Bahnhof Saint-Mard um 20:20 Uhr.