Neu auf den Linien im Sektor Survilliers, Fosses, Saint-Witz und Marly-la-ville
Änderungen an Zeile 9501
Die Linie 9501 bietet sonntags stündlich von 6:35 bis 19:50 Uhr zwischen dem Bahnhof Survilliers-Fosses und dem Bahnhof Roissypole ein neues Angebot.
Erstellen einer neuen R9-Linie
Die Linie R2 zwischen dem Bahnhof Survilliers-Fosses und Plailly Vergers wird nun von der Linie R9 bedient
Änderungen an Zeile R2
Die Verbindung zwischen dem Bahnhof Survilliers-Fosses und Plailly Vergers wird eingestellt. Die Strecke der Linie R2 endet am Bahnhof Survilliers-Fosses.
Die Schulen (Collège Stendhal und Lycée Baudelaire) werden von der neuen Schullinie R121 bedient.
Erstellen einer R121-Schullinie
Die Schüler müssen nicht mehr die Linien R1 und R2 benutzen, um zu ihren Schulen zu gelangen.
Ab dem 4. September 2023 wird eine brandneue Schullinie eingerichtet, die das Collège de Stendhal in Fosses und das Lycée Charles Baudelaire in Fosses von den Gemeinden Survilliers und Fosses aus bedienen wird.
Änderungen an Zeile R3
Die Linie R3 passt sich den Fahrplänen der Unternehmen im Industriegebiet von Marly-la-Ville an, mit einer Verstärkung des Angebots außerhalb der Stoßzeiten.
Neu auf Ihren Linien 32, 12ZI und 11
Änderungen an Zeile 32
Der Service zum Einkaufszentrum Aéroville wird unter der Woche eingestellt und am Wochenende aufrechterhalten. Die Linie 32 bietet an Wochentagen alle 20 Minuten einen Bus zum Bahnhof Roissypole.
Änderungen an Zeile 12 ZI
Die Linie 12 ZI wird systematisch den Bahnhof Goussainville bedienen und die Industriegebiete von Goussainville in weniger als 10 Minuten mit dem RER D verbinden.
Änderungen an Zeile 11
Die Linie 11 verbessert das Mittagsangebot, mit einem Bus alle 10 Minuten zwischen 11:20 und 12:20 Uhr in Richtung Saint-Denis und zwischen 12:40 und 13:40 Uhr in Richtung Goussainville.
3 Rennen werden am Ende der abendlichen Hauptverkehrszeiten hinzugefügt (eine Abfahrt um 19:24 Uhr, eine um 19:48 Uhr und die letzte um 20:12 Uhr in Richtung Goussainville)