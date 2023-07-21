Änderungen an Zeile R2

Die Verbindung zwischen dem Bahnhof Survilliers-Fosses und Plailly Vergers wird eingestellt. Die Strecke der Linie R2 endet am Bahnhof Survilliers-Fosses.

Die Schulen (Collège Stendhal und Lycée Baudelaire) werden von der neuen Schullinie R121 bedient.