Komplette Neunummerierung der Zeilen für mehr Übersichtlichkeit

Warum ändert sich meine Busliniennummer?

Das Busnetz in der Île-de-France besteht aus fast 1.900 Linien, und die aktuelle Nummerierung führt dazu, dass viele Linien dieselbe Nummer haben. Die Tools zur Suche nach Fahrplänen und Routen sind regional, so dass es oft schwierig ist, die Linie zu finden, an der Sie interessiert sind. Zum Beispiel gibt es 13 Buslinien, die die Nummer 10 tragen!

Wie finde ich mich in den neuen Ausgaben zurecht?

Die Île-de-France wurde in Departements und Sektoren unterteilt, die jeweils einen bestimmten Code haben. Auf dem Gebiet von Grand Versailles werden alle Ihre Linien jetzt vom Code "62" umbenannt, dem eine Zahl hinzugefügt wird, die mit dem alten Namen der Linie übereinstimmt (Beispiel: Linie 2 wird zur Linie 6202 und die Linie 11 zur Linie 6211).

Was bringt mir diese neue Ausgabe?

Sie können Ihre Buslinie leichter finden, denn sie wird die einzige in der Île-de-France sein, die diese Nummer trägt! Wenn Sie also seine Nummer in die Suchmaschinen der iledefrance-mobilites.fr-Anwendung oder -Website eingeben, können Sie direkt auf die Informationen zugreifen, die Sie betreffen.