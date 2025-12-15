Mehr Busse zwischen Vélizy 2 und Université Paris-Saclay mit der Linie 9108!
Von Vélizy 2 bis Université Paris-Saclay wird das Transportangebot mit einer Abfahrt alle 12 Minuten zwischen 7 und 9.30 Uhr verstärkt. Dies ermöglicht es, mehr Kapazität für morgendliche Fahrten in Richtung Plateau de Saclay zu bieten.
Seien Sie vorsichtig, einige Rennen enden an der Haltestelle Université Paris-Saclay, überprüfen Sie die Fahrpläne, wenn Sie in Richtung Polytechnique Vauve oder Mairie des Ulis fahren.
Auch die Fahrzeiten der Strecke wurden angepasst, um den Verkehrsgefahren der regelmäßig überlasteten N118 besser Rechnung zu tragen.
In Courtabœuf gibt es immer mehr Busse!
Seit dem 22. April 2025 bedienen die Linien 4602, 4621 und 4622 das Gewerbegebiet Courtabœuf besser lesbar und mit einem verbesserten Angebot. Nach einigen Monaten Betrieb werden werktags morgens zwei Anpassungen auf den Linien 4602 und 4621 vorgeschlagen.
Morgens vor 6 Uhr ist die Linie 4602 in Richtung Massy-Palaiseau sehr stark frequentiert. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden und die Reisebedingungen der Reisenden zu verbessern, werden 2 Fahrten um 4:45 Uhr und 5:30 Uhr hinzugefügt. Dies ermöglicht ein Intervall von 15 Minuten zwischen 4:30 und 6 Uhr. In Richtung Einkaufszentrum Ulis 2 wird 1 Rennen hinzugefügt.
Die Linie 4621 profitiert auch von 2 zusätzlichen morgendlichen Fahrten zum Einkaufszentrum Ulis 2. Dies verbessert den Zugang zum Gewerbegebiet Courtabœuf und bietet die Möglichkeit, vor 6 Uhr morgens im Sektor Courtabœuf sud - Paraná anzukommen.
Verstärkung des Angebots auch für Schullinien
Nach der Einführung von zwei zusätzlichen Rennen auf der Linie 4614 für das Joseph BARA College (Palaiseau) am 3. November 2025 ist die Verstärkung der Linie 4659 , die das Alain Founier College (Orsay) bedient, mit der Installation eines zusätzlichen Fahrzeugs für die Ausfahrten am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag um 16:15 und 17:15 Uhr geplant,
Darüber hinaus profitiert die Linie 4644 auch von einer Verstärkung des Angebots am Abend in Richtung Laboratoires. Mit 8 zusätzlichen Rennen und einer letzten Abfahrt um 20:30 Uhr von Massy-Palaiseau ermöglicht die Linie 4644 den Einwohnern von Villejust und Nozay die Rückkehr am Abend. In Richtung Massy-Palaiseau beträgt das Intervall zwischen zwei Passagen 12 Minuten.
Anpassung der Fahrzeiten für bessere Regelmäßigkeit
Um den Verkehrsbedingungen angepasste Fahrpläne zu gewährleisten, werden die Fahrzeiten mehrerer Linien ab dem 5. Januar überprüft.
Dies betrifft die Linien:
- 4605
- 4606
- 4609
- 4613
- 4617
- 9105
- und reguläre Schullinien (4651, 4653, 4657, 4660, 4661, 4662, 4663, 4664, 4670, 4671, 4672, 4673, 4674). Die Öffnungszeiten der Betriebe (Ankunft am Morgen und Abreise am Mittag oder Nachmittag) bleiben unverändert. Es werden nur die Durchfahrtszeiten an den Haltestellen angepasst.
Eröffnung des neuen multimodalen Knotenpunkts Saint-Michel-sur-Orge
Nach der Sanierung des Knotenpunkts Jouy-en-Josas, der von der Linie 4609 bedient wird, sind die Sanierungsarbeiten des Knotenpunkts Saint-Michel-sur-Orge abgeschlossen. Das Projekt verbessert die Zugangsbedingungen zum Bahnhof für alle Verkehrsarten.
Die Bewegung von Fußgängern, Bussen und Fahrrädern wird durch die Neuqualifizierung vieler öffentlicher Räume und die Installation spezieller Geräte priorisiert und erleichtert.
Die derzeitige Haltestelle der Linien 4641, 4642 und 4643 auf dem Platz wird in den neuen multimodalen Knotenpunkt (Richtung Massy-Palaiseau) verlegt.
Die Haltestelle in Richtung Piscine de Sainte-Geneviève-des-Bois bleibt unverändert.
Arbeitsinformationsstelle
Das Gebiet erlebt viele Arbeiten, die sich auf die Verkehrsbedingungen auswirken und zu Verzögerungen führen können.
Dies gilt insbesondere für die Arbeiten am Autobahnkreuz Corbeville (Orsay), die Mitte November für einen Zeitraum von 3 Jahren begonnen haben. Auf der N118 wurde die langsame Fahrspur zwischen Orsay und dem Christ de Saclay (Richtung Paris) neutralisiert. Auch die Geschwindigkeit wurde auf 70 km/h gesenkt. Dies führt insbesondere auf den Linien 4617, 4627, 9105 und 9108 zu Verzögerungen.
