Mehr Busse zwischen Vélizy 2 und Université Paris-Saclay mit der Linie 9108!

Von Vélizy 2 bis Université Paris-Saclay wird das Transportangebot mit einer Abfahrt alle 12 Minuten zwischen 7 und 9.30 Uhr verstärkt. Dies ermöglicht es, mehr Kapazität für morgendliche Fahrten in Richtung Plateau de Saclay zu bieten.

Seien Sie vorsichtig, einige Rennen enden an der Haltestelle Université Paris-Saclay, überprüfen Sie die Fahrpläne, wenn Sie in Richtung Polytechnique Vauve oder Mairie des Ulis fahren.

Auch die Fahrzeiten der Strecke wurden angepasst, um den Verkehrsgefahren der regelmäßig überlasteten N118 besser Rechnung zu tragen.