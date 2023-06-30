In diesem Sommer erhält der Busbahnhof ein neues Gesicht, um für alle zugänglich zu werden. Während der Bauzeit werden die Linien des Territoriums von Sénart auf 5 verschiedene Pole verteilt:

Der Rathauspol:

Zwei temporäre Haltestellen werden entlang des Rathauses auf dem neuen eigenen Gelände eingerichtet, das in 4 Minuten vom Bahnhof aus erreichbar ist.

Die erste Haltestelle ist für die Abfahrt der Linien 32 und 31 in Richtung Lieusaint-Point de Vue

Die zweite befindet sich gegenüber für die Ankünfte der Linie 33 und 31 in Richtung Gare de Cesson

Der Louise-Michel-Pol:

Eine temporäre Haltestelle befindet sich auch in der Rue Louise Michel, wo Sie die Endstation der Linie 32, die Steighaltestelle der Linie 33 und an der

Zurück im September Linie 63.

Der Jules Vallès Pole:

Die Abfahrten und Ankünfte der Linien 34, 36 und 37 werden auf die provisorischen Haltestellen in der Rue Jules Vallès verschoben.

Der Léon Blum Pole:

In der Rue Léon Blum wird eine provisorische Haltestelle eingerichtet, um diesen Sommer die CPSF-Linie und Anfang September die Linien 61A und 62A aufzunehmen.

Der Cluster ZI Savigny Industrie:

Schließlich fährt die Linie 50 ab und endet an der provisorischen Haltestelle ZI Savigny Industrie.