Ähnliche Nachrichten

Um einen Transportdienst anzubieten, der an die Mobilitätsbedürfnisse der Benutzer in der Region angepasst ist, erfolgt die Verstärkung der Linie 401 (Versailles – Chantier Gare <==> Maurepas Village) mit doppelt so vielen Bussen tagsüber und Diensten später am Abend, wobei an Wochentagen täglich 24 Fahrten hinzugefügt werden, um das Reisen zu den entsprechenden Zeiten zu erleichtern. </==>

Morgens und abends: ein Bus alle 15 Minuten von Montag bis Freitag (statt 20 Minuten)

ein Bus alle 15 Minuten von Montag bis Freitag (statt 20 Minuten) Tagsüber: ein Bus alle 30 Minuten von Montag bis Samstag (statt der Stunde, 2 mal mehr!)

ein Bus alle 30 Minuten von Montag bis Samstag (statt der Stunde, 2 mal mehr!) Abends: Passagen bis 22 Uhr von Montag bis Samstag (statt 21 Uhr nach Maurepas)