Ähnliche Nachrichten

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zur Verstärkung des Busangebots der Linie 401

Busse bringen Sie abends bis 22 Uhr zurück!

Um einen Transportdienst anzubieten, der an die Mobilitätsbedürfnisse der Benutzer in der Region angepasst ist, erfolgt die Verstärkung der Linie 401 (Versailles – Chantier Gare <==> Maurepas Village) mit doppelt so vielen Bussen tagsüber und Diensten später am Abend, wobei an Wochentagen täglich 24 Fahrten hinzugefügt werden, um das Reisen zu den entsprechenden Zeiten zu erleichtern.  </==>

  • Morgens und abends: ein Bus alle 15 Minuten von Montag bis Freitag (statt 20 Minuten)
  • Tagsüber: ein Bus alle 30 Minuten von Montag bis Samstag (statt der Stunde, 2 mal mehr!)
  • Abends: Passagen bis 22 Uhr von Montag bis Samstag (statt 21 Uhr nach Maurepas)
Nein, Margot, die Zeit vergeht nicht doppelt so schnell; Es gibt nur doppelt so viele Busse!

