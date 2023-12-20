Ein neuer Abendservice für garantierte Abfahrten am Bahnhof Plaisir-Grignon

Ein Abendbusservice wird ab Montag, dem 8. Januar, vom Bahnhof Plaisir-Grignon eingerichtet.

Der Abendbus löst abends die regulären Linien ab

Das Prinzip ist einfach: Ohne Reservierung kann jeder am Bahnhof Plaisir-Grignon in den Bus einsteigen und dem Fahrer seinen Ausstiegsstopp (aus der Liste der geplanten Abfahrtsstopps) mitteilen, der seine Route an die im Fahrzeug anwesenden Kunden anpasst.

7 Abfahrten sind garantiert:

Ankunft des N-Zuges am Bahnhof Plaisir-Grignon von Paris um 22:05 Uhr: Abfahrt des Busses um 22:10 Uhr

Ankunft des N-Zuges am Bahnhof Plaisir-Grignon aus Paris um 22:25 Uhr: Abfahrt des Busses um 22:40 Uhr

Ankunft des N-Zuges am Bahnhof Plaisir-Grignon aus Paris um 22:35 Uhr: Abfahrt des Busses um 22:40 Uhr

Ankunft des N-Zuges am Bahnhof Plaisir-Grignon von Paris um 23:05 Uhr: Abfahrt des Busses um 23:10 Uhr

Ankunft des N-Zuges am Bahnhof Plaisir-Grignon von Paris um 23:24 Uhr: Abfahrt des Busses um 23:35 Uhr

Ankunft des N-Zuges am Bahnhof Plaisir-Grignon von Paris um 23:50 Uhr: Abfahrt des Busses um 0:00 Uhr

Uhr Ankunft des N-Zuges am Bahnhof Plaisir-Grignon von Paris um 00:25 Uhr: Abfahrt des Busses um 00:35 Uhr

Der Service verkehrt von Montag bis Samstag.