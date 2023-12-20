Ein neuer Abendservice für garantierte Abfahrten am Bahnhof Plaisir-Grignon
Ein Abendbusservice wird ab Montag, dem 8. Januar, vom Bahnhof Plaisir-Grignon eingerichtet.
Der Abendbus löst abends die regulären Linien ab
Das Prinzip ist einfach: Ohne Reservierung kann jeder am Bahnhof Plaisir-Grignon in den Bus einsteigen und dem Fahrer seinen Ausstiegsstopp (aus der Liste der geplanten Abfahrtsstopps) mitteilen, der seine Route an die im Fahrzeug anwesenden Kunden anpasst.
7 Abfahrten sind garantiert:
- Ankunft des N-Zuges am Bahnhof Plaisir-Grignon von Paris um 22:05 Uhr: Abfahrt des Busses um 22:10 Uhr
- Ankunft des N-Zuges am Bahnhof Plaisir-Grignon aus Paris um 22:25 Uhr: Abfahrt des Busses um 22:40 Uhr
- Ankunft des N-Zuges am Bahnhof Plaisir-Grignon aus Paris um 22:35 Uhr: Abfahrt des Busses um 22:40 Uhr
- Ankunft des N-Zuges am Bahnhof Plaisir-Grignon von Paris um 23:05 Uhr: Abfahrt des Busses um 23:10 Uhr
- Ankunft des N-Zuges am Bahnhof Plaisir-Grignon von Paris um 23:24 Uhr: Abfahrt des Busses um 23:35 Uhr
- Ankunft des N-Zuges am Bahnhof Plaisir-Grignon von Paris um 23:50 Uhr: Abfahrt des Busses um 0:00 Uhr
- Ankunft des N-Zuges am Bahnhof Plaisir-Grignon von Paris um 00:25 Uhr: Abfahrt des Busses um 00:35 Uhr
Der Service verkehrt von Montag bis Samstag.
Plaisir-Grignon Abendbus Karte
GEBRAUCHSANWEISUNG
- Am Bahnhof Plaisir-Grignon steige ich in die Busse
- Ich bestätige meine Transport ticket
- Ich teile dem Fahrer meinen Ausstiegsstopp mit (aus der Liste der geplanten Abstiegsstopps)
- Der Fahrer passt seine Reiseroute an die Wünsche der Fahrgäste an
Dieser Service funktioniert ohne Reservierung und alle Transport tickets des Île-de-France Mobilités-Netzes werden akzeptiert.