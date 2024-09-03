Ähnliche Nachrichten

Sie nutzen die Buslinien Marne et Seine und möchten zur Verbesserung der Servicequalität beitragen?
Sie reisen regelmäßig auf dem Gebiet von Marne et Seine. Sie sind also täglich Botschafter für einen besseren öffentlichen Nahverkehr.
Dieses System wurde von der Association FNAUT (Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports) in Zusammenarbeit mit Île-de-France Mobilités und den Transporteuren ins Leben gerufen.
Wie funktioniert es?
- Verbinden Sie sich mit der Website des FNAUT-Vereins (über den untenstehenden Link):
- Gehen Sie zum Abschnitt: "Linien-Cookies". Wählen Sie dann "Testimonial machen".
- Füllen Sie einfach das Formular aus, indem Sie auf das Gebiet "Marne et Seine" klicken und Ihre Linie, das Datum, die Uhrzeit, die Haltestelle und das Kriterium auswählen.
- Klicken Sie abschließend auf "Senden"!