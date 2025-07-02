Vom 14. Juli bis einschließlich 17. August 2025 werden die Linien im Gebiet Seine Grand Orly auf Sommerfahrpläne umgestellt!

Dem Respekt vor der Umwelt verpflichtet, machen auch die Stundenbroschüren Urlaub. Finden Sie die Fahrpläne Ihrer Linien für die Sommerzeit auf den folgenden Kanälen:

Auf der Website von Île-de-France Mobilités bewegen Sie sich > > Busfahrplan und geben Sie die Liniennummer ein

Über die Anwendung von Ile-de-France Mobilités

An Haltepunkten

In unserem Customer Relations Center unter 0800 10 20 20

Nachfolgend finden Sie die Fahrpläne Ihrer Linien für die Sommerperiode 2025.