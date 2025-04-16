Vom 21. bis 28. April 2025 organisiert Ihr Gebiet Roissy East einen Wettbewerb, um das 1-jährige Jubiläum der Neunummerierung der Buslinien zu feiern!
So nehmen Sie teil:
- Klicken Sie auf den folgenden Link: Link
- Geben Sie Ihre Daten ein (Name, Vorname, E-Mail-Adresse)
- Beantworten Sie alle Fragen richtig
Die 3 Gewinner werden nach dem Zufallsprinzip unter den Teilnehmern gezogen, die alle Fragen richtig beantwortet haben! Sie gewinnen Goodies!
Die Gewinner werden in der Woche vom 28. April per E-Mail kontaktiert, um die Auszahlungsbedingungen ihres Preises zu erfahren.