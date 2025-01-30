Valentinstagswettbewerb vom 3. bis 9. Februar 2025

Veröffentlicht am

Ihr Gebiet Roissy Est organisiert in Zusammenarbeit mit dem Einkaufszentrum Aéroville einen Wettbewerb.

So nehmen Sie teil:

  • Klicken Sie auf den folgenden Link: Link
  • Geben Sie Ihre Daten ein (Name, Vorname, E-Mail-Adresse)
  • Fragen richtig beantworten

2 Teilnehmer werden nach dem Zufallsprinzip gezogen, um eine Geschenkkarte im Wert von jeweils 80 € zu gewinnen!

Die 2 Gewinner werden am 9. Februar per E-Mail kontaktiert und können ihre Geschenkkarte direkt an der Rezeption des Einkaufszentrums Aéroville abholen.

Konsultieren Sie die Spielregeln

