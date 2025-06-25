Ihre 100% digitalen Sommerpläne, jetzt verfügbar!

Finden Sie die Sommerfahrpläne Ihrer Linien im Gebiet Roissy Est, gültig vom 7. Juli bis 24. August 2025.

Vom 7. Juli bis einschließlich 24. August 2025 fahren einige Linien im Sommerfahrplan!

Wir verpflichten uns, die Umwelt zu respektieren und laden Sie ein, Ihre Zeitpläne für die Sommerzeit ausschließlich online einzusehen:

  • Website von Île-de-France Mobilités > Infos > Nachrichten > Seine et Marne > Roissy Est
  • Über die Anwendung von Ile-de-France Mobilités
  • An Haltepunkten
  • In unserem Customer Relations Center unter: 0800 10 20 20

Nachfolgend finden Sie die Fahrpläne Ihrer Linien für die Sommerperiode 2025:

Linie 2101

 -  5.9 MB

Linie 2103

 -  2.8 MB

Linie 2104

 -  3.1 MB

Linie 2107

 -  1.8 MB

Linie 2108

 -  1.9 MB

Linie 2109

 -  2.1 MB

Linie 2111

 -  1.8 MB

Linie 2117

 -  1.9 MB

Linie 2120

 -  2.8 MB

Linie 2122

 -  2.6 MB

Linie 2129

 -  2.9 MB

Linie 2130

 -  1.4 MB