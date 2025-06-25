Vom 7. Juli bis einschließlich 24. August 2025 fahren einige Linien im Sommerfahrplan!

Wir verpflichten uns, die Umwelt zu respektieren und laden Sie ein, Ihre Zeitpläne für die Sommerzeit ausschließlich online einzusehen:

Website von Île-de-France Mobilités > Infos > Nachrichten > Seine et Marne > Roissy Est

Über die Anwendung von Ile-de-France Mobilités

An Haltepunkten

In unserem Customer Relations Center unter: 0800 10 20 20

Nachfolgend finden Sie die Fahrpläne Ihrer Linien für die Sommerperiode 2025: