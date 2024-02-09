Spielen und gewinnen Sie zum Valentinstag!

Versuchen Sie vom 9. Februar bis 18. Februar 2024 anlässlich des Valentinstags, eine romantische Box zu gewinnen, indem Sie unser Quiz "Berühmte Paare" beantworten!

Das Spielen ist ganz einfach:

Klicken Sie auf den Quiz-Link unten Fragen beantworten Vergessen Sie nicht, Ihre E-Mail-Adresse einzugeben

Der Gewinner wird nach dem Zufallsprinzip aus den richtigen Antworten gezogen!

Das Spiel ist vom 9. bis einschließlich 18. Februar 2024 geöffnet, die Spielregeln sind unten auf der Seite verfügbar.