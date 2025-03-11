Neu auf Linie 5144

Ab dem 24. März 2025 bedient die Linie 5144 die Haltestelle "Avenue de la Pyramide" in Voisins-le-Bretonneux in beiden Richtungen.

Neuer Service

Verbindung zwischen dem Viertel La Remise und dem Bahnhof Saint-Quentin-en-Yvelines in 10 Minuten.

Verbindung zwischen dem Viertel La Remise und dem Bahnhof Saint-Quentin-en-Yvelines in 10 Minuten. Frequenz der Linie

Montag bis Freitag: morgens ein Bus alle 30 Minuten während der Hauptverkehrszeit zwischen 6 und 8 Uhr.

Abends verkehrt stündlich ein Bus zwischen 17:30 und 19:00 Uhr.

Zögern Sie nicht, die IDFM-Website zu besuchen, um die Fahrpläne einzusehen.