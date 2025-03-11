Neu auf dem Territorium: Ihre Linie 5144 entwickelt sich weiter!

Veröffentlicht am

Ab dem 24. März 2025 wird ein neuer Service

Neu auf Linie 5144

Ab dem 24. März 2025 bedient die Linie 5144 die Haltestelle "Avenue de la Pyramide" in Voisins-le-Bretonneux in beiden Richtungen.

  • Neuer Service
    Verbindung zwischen dem Viertel La Remise und dem Bahnhof Saint-Quentin-en-Yvelines in 10 Minuten.
  • Frequenz der Linie
    Montag bis Freitag: morgens ein Bus alle 30 Minuten während der Hauptverkehrszeit zwischen 6 und 8 Uhr.
    Abends verkehrt stündlich ein Bus zwischen 17:30 und 19:00 Uhr.

Zögern Sie nicht, die IDFM-Website zu besuchen, um die Fahrpläne einzusehen.

