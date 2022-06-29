Änderungen im Service von Aubergenville – Elisabethville – Flins-sur-Seine
Um das Angebot zu vereinfachen und einen besseren Service für die Nutzer zu gewährleisten:
· Linie 40: Stadtkurs Reine Astrid – Klinik – College A Rimbaud – Bois Bodin -Reine Astrid
· Linie 41: Stadtkurs Gare d'Aubergenville-Elisabethville – Bois Bodin – Centre commercial d'Accosta – Clinique - Gare d'Aubergenville-Elisabethville
Die Linie 41 vervollständigt das Angebot der Linie 40 auf derselben Schleife. Die Linie 40 fährt in die eine Richtung und die Linie 41 in die andere Richtung, um Sie Ihren Zielen schneller näher zu bringen.
Die Haltestelle Bois Bodin / Centre commercial wird von Ihren Linien 40 und 41 bedient, um die Verbindung zum Gewerbegebiet von Flins-sur-Seine von 9 bis 21.22 Uhr zu gewährleisten.
Um diese Entwicklung zu unterstützen, wird auch das Verkehrsangebot gestärkt. Von Montag bis Freitag profitieren Sie tagsüber von 13 zusätzlichen Passagen und 5 Abfahrten mit dem Abendbus vom Bahnhof zur Haltestelle Ihrer Wahl. Am Wochenende: Samstags werden 26 zusätzliche Passagen + 6 Abendbusse sowie ein neues Angebot am Sonntag eingerichtet.
· Linie 42: Stadtrundkurs vom/zum Bahnhof Aubergenville-Elisabethville über Elisabethville
Die Linie 42 verlängert ihre Fahrten bis Gare d'Aubergenville-Elisabethville, um die Verbindung mit der Linie J des Schienennetzes vom/zum Gare Saint-Lazare und den Buslinien 40, 41 und 43 zu nutzen.
· Linie 43: Stadtrundfahrt vom/zum Gare d'Aubergenville-Elisabethville über Flins-sur-Seine
Eine neue Route wird vorgeschlagen, um Ihnen einen besseren Service in der Stadt Flins-sur-Seine zu bieten. Nutzen Sie die neue Haltestelle am Centre Commercial / Route Renault, die den Zugang zum Gewerbegebiet verbessert, und die neue Haltestelle Hôtel d'Agglomération, die das Chevries-Viertel bedient.
Eine neue Abendbusverbindung im Sektor Aubergenville – Elisabethville.
Ab dem 29. August 2022 übernehmen Ihre Abendbusse Ihre üblichen Linien an den SNCF-Bahnhöfen!
Jeden Tag erwarten sie Sie, wenn die Züge ab 20:30 Uhr ankommen, um Sie abzuholen und an der Haltestelle Ihrer üblichen Linien in Ihrer Nähe abzusetzen. Die Abfahrtszeiten entsprechen den Ankunftszeiten der Züge. Wenn der Zug Verspätung hat, wartet der Abendbus auf Sie!
Vom Busbahnhof Aubergenville-Elisabethville gibt es je nach Ankunft der Züge montags bis sonntags von 20:30 bis 00:00 Uhr und samstags bis 1:00 Uhr eine Abfahrt etwa alle 30 Minuten.
Weitere Informationen zu Angebotsänderungen:
Auf Twitter: @Mantois_IDFM
Per Telefon: 01 30 94 77 77
Wir wünschen Ihnen eine schöne Rückkehr in unser Gebiet!