Änderungen im Service von Aubergenville – Elisabethville – Flins-sur-Seine

Um das Angebot zu vereinfachen und einen besseren Service für die Nutzer zu gewährleisten:

· Linie 40: Stadtkurs Reine Astrid – Klinik – College A Rimbaud – Bois Bodin -Reine Astrid

· Linie 41: Stadtkurs Gare d'Aubergenville-Elisabethville – Bois Bodin – Centre commercial d'Accosta – Clinique - Gare d'Aubergenville-Elisabethville

Die Linie 41 vervollständigt das Angebot der Linie 40 auf derselben Schleife. Die Linie 40 fährt in die eine Richtung und die Linie 41 in die andere Richtung, um Sie Ihren Zielen schneller näher zu bringen.

Die Haltestelle Bois Bodin / Centre commercial wird von Ihren Linien 40 und 41 bedient, um die Verbindung zum Gewerbegebiet von Flins-sur-Seine von 9 bis 21.22 Uhr zu gewährleisten.

Um diese Entwicklung zu unterstützen, wird auch das Verkehrsangebot gestärkt. Von Montag bis Freitag profitieren Sie tagsüber von 13 zusätzlichen Passagen und 5 Abfahrten mit dem Abendbus vom Bahnhof zur Haltestelle Ihrer Wahl. Am Wochenende: Samstags werden 26 zusätzliche Passagen + 6 Abendbusse sowie ein neues Angebot am Sonntag eingerichtet.

· Linie 42: Stadtrundkurs vom/zum Bahnhof Aubergenville-Elisabethville über Elisabethville

Die Linie 42 verlängert ihre Fahrten bis Gare d'Aubergenville-Elisabethville, um die Verbindung mit der Linie J des Schienennetzes vom/zum Gare Saint-Lazare und den Buslinien 40, 41 und 43 zu nutzen.

· Linie 43: Stadtrundfahrt vom/zum Gare d'Aubergenville-Elisabethville über Flins-sur-Seine

Eine neue Route wird vorgeschlagen, um Ihnen einen besseren Service in der Stadt Flins-sur-Seine zu bieten. Nutzen Sie die neue Haltestelle am Centre Commercial / Route Renault, die den Zugang zum Gewerbegebiet verbessert, und die neue Haltestelle Hôtel d'Agglomération, die das Chevries-Viertel bedient.