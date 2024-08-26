Ähnliche Nachrichten

Ab dem 16. September 2024 ändern sich Ihre Linien 431, 449 und 451 mit:
- Die Verlängerung der Linie 431 zum Einkaufszentrum Santeny.
- Eine neue Verbindung zum Lycée Guillaume Budé mit der Linie 449.
- Ein verstärktes Angebot an Sonntagen auf der Linie 451 mit einem Bus pro Stunde.
- Die Integration der Umleitung der Linie 451 in ihre Route
Konsultieren Sie unseren Routenplaner und unsere Fahrpläne
Um Ihre Fahrten besser zu planen, könnte nichts einfacher sein, konsultieren Sie unseren Routenplaner auf unserer Website oder in der Anwendung Île-de-France Mobilités oder gehen Sie zum Abschnitt "Fahrpläne" der App oder Website.
Die vorgeschlagenen Routen und Fahrpläne werden in Echtzeit und entsprechend dem Verkehr aktualisiert.