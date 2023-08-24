Die Linien 3 und 4 werden vereinfacht

Auf Linie 3:

Die Haltestellen "Lachenal" und "Fernand Sastre" werden auf die Linie 4 verschoben

Die Haltestellen "Groupe scolaire Manureva" und "Suzanne Lenglen" werden auf die Linie 7001 SCO verlegt

Richtung "Château", Linie 3 fährt nur morgens von 6:30 bis 12:30 Uhr von Montag bis Freitag und Samstag von 8:30 bis 13:30 Uhr

Richtung "Einkaufszentrum", es wird nur nachmittags von 12:30 bis 18:30 Uhr von Montag bis Freitag und Samstag von 13:30 bis 18:00 Uhr zirkulieren

Auf Linie 4: