Die Linien 3 und 4 werden vereinfacht
Auf Linie 3:
- Die Haltestellen "Lachenal" und "Fernand Sastre" werden auf die Linie 4 verschoben
- Die Haltestellen "Groupe scolaire Manureva" und "Suzanne Lenglen" werden auf die Linie 7001 SCO verlegt
Richtung "Château", Linie 3 fährt nur morgens von 6:30 bis 12:30 Uhr von Montag bis Freitag und Samstag von 8:30 bis 13:30 Uhr
Richtung "Einkaufszentrum", es wird nur nachmittags von 12:30 bis 18:30 Uhr von Montag bis Freitag und Samstag von 13:30 bis 18:00 Uhr zirkulieren
Auf Linie 4:
- Die Haltestelle "Collège Camille Claudel" wird auf die Linien 3 und 7001 SCO verlegt
- Die Haltestelle "Clos Guinault" wird auf die Linie 3 verschoben
Die Linien 22 und 23 bedienen das Ökoviertel Arboretum
- Ein neuer Zugang zum Ökoviertel des Arboretum de Chanteloup in Moissy-Cramayel
- Eine direkte Verbindung zum RER D am Bahnhof Lieusaint und im Stadtzentrum von Moissy-Cramayel
- Ein Bus alle 10 Minuten von Montag bis Freitag von 6 bis 10 Uhr und von 15 bis 20.30 Uhr und alle 30 Minuten von 10.30 bis 14.30 Uhr. Am Wochenende ein Bus alle 30 Minuten am Samstag von 5 bis 22 Uhr und stündlich am Sonntag von 10 bis 21.30 Uhr
Die Linie 50 bringt Sie zum Carré Sénart
- Ein neuer Zugang zum Einkaufszentrum Carré Sénart
- Eine bequeme Verbindung zur RER D an den Bahnhöfen Evry-Courcouronnes und Lieusaint
- Eine vereinfachte Route mit dem systematischen Service der Haltestelle "Fossés neufs" in Tigéry
- Die Haltestelle "SAFRAN Temps des Cerises" wird nicht mehr bedient. Sie können sich auf die Haltestelle "Hôpital Sud Francilien" der Linie 402 beziehen
Die Linie 51 wird samstags mit einem Angebot im Gewerbegebiet A5-Sénart verstärkt
- Ein neues Angebot am Samstag für den Gewerbepark A5-Sénart in den Gemeinden Moissy-Cramayel und Réau mit Anschluss an den RER D am Bahnhof Lieusaint
- Genießen Sie 4 Hin- und Rückfahrten am Samstag in Verbindung mit der RER D am Bahnhof Lieusaint