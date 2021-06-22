Ähnliche Nachrichten

> Sommerflugpläne, die an den neuen Lebensstil der Einwohner der Ile-de-France angepasst sind, mit einer Umsetzung am 19. Juli!

Die Sommerfahrpläne, die an einen Rückgang des Verkehrs während der Ferien angepasst sind, werden erst ab dem 19. Juli umgesetzt, und das volle Verkehrsangebot wird ab dem 23. August 2021 wieder aufgenommen!

Reisende können das Vollverkehrsangebot noch bis zum 18. Juli nutzen. Ab dem Ende des Unterrichts am 06. Juli werden keine Rennen angeboten, die speziell Schulen bedienen.

> Änderungen im Service des Bahnhofs Lagny-Thorigny

Linie 04 - Gare de Lagny Thorigny (Rue R. Poincaré) <> Dampmart: Verschiebung des Intermarché-Dienstes von Thorigny-sur-Marne zur Haltestelle "Hauts de Vallières" der Linie 15

Verschiebung des Intermarché-Dienstes von Thorigny-sur-Marne zur Haltestelle "Hauts de Vallières" der Linie 15 Linie 07 - Gare de Lagny Thorigny (Rue R. Poincaré) <> Pomponne / Pomponnette: Abfahrt um 21:00 Uhr vom Gare de Lagny Thorigny (Rue R. Poincaré) nach Pomponne von Montag bis Samstag.

Abfahrt um 21:00 Uhr vom Gare de Lagny Thorigny (Rue R. Poincaré) nach Pomponne von Montag bis Samstag. Linie 15 - Gare de Lagny Thorigny (Rue R. Poincaré) <> Claye-Souilly: Verschiebung des ganzjährig verkehrenden Dienstes zur Île-de-Loisirs de Jablines (mittwochs und samstags zwischen April und September) auf den ganzjährig verkehrenden Transport on Demand Marne-la-Vallée

> Eine vereinfachte Verbindung Lagny-sur-Marne <> Gare de Marne-la-Vallée Chessy und eine verbesserte Verbindung nach Lagny

Die Routen der Linien 23 und 37 wurden neu gestaltet, um das Angebot zu vereinfachen und bessere Verbindungen zwischen den Stadtteilen für die Nutzer zu gewährleisten:

Linie 23 - Gare de Lagny Thorigny <> Gare de Marne-la-Vallée Chessy Nord

Die Linie 23 wird eine einzige Strecke zwischen Gare de Lagny Thorigny und Gare de Mare-la-Vallée Chessy Nord haben, die Haltestelle Canada, Imprimerie et Cimetière wird auf die Linie 37 verschoben.

Die Haltestelle Artisans wird auf die RD934 in Richtung Gare de MLV Chessy verlegt. Es wird Verbindungen mit den Linien 24 und 43 ermöglichen.

Um diese Verbesserung zu unterstützen, wird auch das Verkehrsangebot gestärkt:

An Wochentagen 1 zusätzliche Abfahrt vom Gare de Marne-la-Vallée Chessy Nord zwischen 15:00 und 16:00 Uhr; an Wochenenden und Feiertagen: 1 zusätzliche Abfahrt vom Gare de Lagny Thorigny um 18:30 Uhr; 2 zusätzliche Abfahrten vom Gare de Marne-la-Vallée Chessy Nord zwischen 13:00 und 18:00 Uhr

Linien 37a und 37b - Gare de Lagny Thorigny <> Gare de Lagny Thorigny über Lagny-sur-Marne und St-Thibault-des-Vignes

Die Linien 37a und 37b werden bis Gare de Lagny Thorigny verlängert (Verbindung mit der Linie P zum/vom Gare de l'Est und den Linien 02-21-23-25-26-29-42). Sie fahren vom Bahnsteig der Linie 29 ab.

Sie werden die Haltestellen Canada, Imprimerie und Cimetière de Lagny (ehemals Linie 23), aber auch das Industriegebiet von Lagny mit den Haltestellen (Aureau, La Pointe und Sodis) bedienen.

Ein attraktives neues Angebot von Montag bis Sonntag mit:

* eine Verstärkung des Angebots den ganzen Tag (Frequenz von 30 Minuten) auf der 37a am Abend und der 37b am Morgen

* Busse + früh und + spät abends auf der 37a und morgens auf der 37b

Linie 21 - Gare de Lagny Thorigny <> Gare de Torcy

Die Abfahrt um 11:00 Uhr vom Gare de Lagny Thorigny, die normalerweise mittwochs und freitags verkehrt, verkehrt nun von Montag bis Freitag.

> Anpassungen der Linien 34, 35 und 43

Linie 34 - Bahnhof Marne-la-Vallée Chessy Nord <> Gare de Val d'Europe / Linie 35 - Gare de Marne-la-Vallée Chessy Nord <> Magny-le-Hongre /Bailly-Romainvilliers / Linie 43 - Gare de Marne-la-Vallée Chessy Nord <> Gare de Val d'Europe

Profitieren Sie auf der Linie 34 ab dem 23. August von 4 zusätzlichen Abfahrten an Wochentagen.

Nach der Verschiebung der Anwendung der Sommerfahrpläne wird die Linie 35 nur für 5 Wochen vom 19. Juli bis 22. August eingestellt und das Angebot der Linien 34 und 43 angepasst. Benutzer von Magny-le-Hongre und Bailly-Romainviliers können auf die Linien 34 oder 59 umsteigen

> Ein vereinfachter Service für Schulen ab dem 02. September 2021

Um einfache und lesbare Dienste anbieten zu können, wurden Änderungen an bestimmten Linien vorgenommen:

Der private Schulkomplex St-Laurent La Paix Notre Dame in Lagny-sur-Marne aus den Gemeinden Brou-sur-Chantereine, Bussy-St-Martin, Champs-sur-Marne, Chelles, Conches-sur-Gondoire, Croissy-Beaubourg, Emerainville, Gournay-sur-Marne, Guermantes, Pontault-Combault, Noisiel, St-Thibault-des-Vignes, Torcy und Vaires-sur-Marne wird auf die folgenden Linien in Richtung Schulkomplex verlegt:

Linie 20a - Chelles les Martyrs <> Brou-sur-Chantereine <> Vaires-sur-Marne <> St-Thibault-des-Vignes

Linie 20b - Gournay Eglise <> Champs-sur-Marne Matteotti

Linie 20c - Champs-sur-Marne Château <> Noisiel <> St-Thibault-des-Vignes <> Bussy-St-Martin <> Guermantes <> Conches-sur-Gondoire

Linie 20d - Noisiel Les Provinces <> Torcy <> St-Thibault-des-Vignes

Linie 20e - Pontault-Combault, Place Beilstein <> , Emerainville <> , Croissy, Beaubourg

Die Fahrpläne bleiben unverändert.

Die Verbindungen zu den Schulen Bussy-St-Georges (Place du Clos und Lycée Martin Luther King) vom Gare de Val d'Europe / Jossigny werden von der Linie 44 auf die Linie 46 übertragen. Die Fahrpläne bleiben unverändert.

> Neu gestaltete Routen und ein angepasstes Angebot im Nordosten von Marne-la-Vallée (Esbly, Jablines, Quincy-Voisins)

Linie 06 - Marne-la-Vallée Chessy Nord <> Gare d'Esbly

Eine neue, einfachere und direktere Route

* 2 einzelne Endstationen: Gare de Marne-la-Vallée Chessy und Gare d'Esbly

* Eine besser lesbare Route in beide Richtungen mit dem Wegfall der Haltestelle Oustal (Verschiebung der Haltestelle Corbie)

Ein besser lesbares Angebot

* ein vereinfachter Zeitplan

* verbesserte Bus-/Zugverbindungen am Gare d'Esbly * Anpassung an die neuen Ein- und Ausgangszeiten des Louis Braille College in Coupvray

Linie 14- Jablines Île-de-Loisirs <> Gare d'Esbly <> St-Germain-sur-Morin Collège Stéphane Hessel

Die Linie 14 vereinigt sich mit der Linie 07 mit einer einzigen Strecke von der Île de Loisirs de Jablines nach St-Germain-sur-Morin.

Das Angebot der Linie wird verstärkt:

* Busse + früh, + spät und während der Hauptverkehrszeit auf der Route Gare d'Esbly <> St-Germain sur Morin

* Busse + früh und tagsüber vom Bahnhof Esbly nach Jablines

* zusätzliche Busse während der Hauptverkehrszeit und + spät in der Nacht von Jablines nach Gare d'Esbly

* Anpassung an die neuen Ein- und Ausgangszeiten des Louis Braille College in Coupvray

Linie 24 - Jablines Île-de-Loisirs <> Bahnhof Marne-la-Vallée Chessy Nord

Das aktuelle Wochenendangebot zirkuliert das ganze Jahr über (1 Hin- und Rückfahrt), derzeit verkehren sie nur von April bis Oktober).

Linie 57 Gare d'Esbly <> Gare de Marne-la-Vallée Chessy Nord

Die Linie 57 wird Folgendes bieten:

* ein angepasstes und getaktetes Angebot

* verbesserte Bus-/Bahnverbindungen am Bahnhof

* Anpassung an die neuen Ein- und Ausgangszeiten des Louis Braille College in Coupvray

Linie 60 - Quincy-Voisins Philo <> Val d'Europe Station

Eine neue Route, um näher an den Nutzern zu sein:

* neue Haltestellen auf Quincy-Voisins Demi-Lune und Prés Longs in Richtung Quincy-Voisins Philo (Verbindung mit der Linie 19 Gare de Marne la vallée Chessy <> Gare de Meaux)

* Haltestelle Braunston wegen Schwierigkeiten beim Durchgang auf der Straße gestrichen (Verschiebung auf die Haltestelle Mairie)

> Die Linien 22 und 27 werden für alle zugänglich

Linie 22 Bussy-St-Georges <> Bahnhof Val d'Europe / Linie 27 - Bussy-St-Georges <> Bahnhof Ferrières-en-Brie

Die Linien 22 und 27 werden nun dank der Zugänglichkeit von + 70% der Haltestellen und der Ausstattung aller diesen Linien zugewiesenen Busse für Rollstuhlfahrer zugänglich sein.

> Auch Ihr On-Demand-Transportservice entwickelt sich weiter!

Der Transport on Demand-Service in Marne-la-Vallée besteht aus 5 Reisegründen, die das Busnetz ergänzen, wenn es nicht zirkuliert:

Gare Soir : von den Bahnhöfen Lagny/Thorigny (Haltestelle Rue R. Poincaré), Bussy-St-Georges, Serris Val d'Europe, Chessy MLV Nord

: von den Bahnhöfen Lagny/Thorigny (Haltestelle Rue R. Poincaré), Bussy-St-Georges, Serris Val d'Europe, Chessy MLV Nord Tagesbahnhof : von/zu den Bahnhöfen von: Lagny/Thorigny (Haltestelle Rue R. Poincaré), Gare de Marne-la-Vallée Chessy Nord

: von/zu den Bahnhöfen von: Lagny/Thorigny (Haltestelle Rue R. Poincaré), Gare de Marne-la-Vallée Chessy Nord Freizeitinsel Jablines

Grand Hôpital de l'Est Francilien , Standort MLV

, Standort MLV Märkte von Lagny-sur-Marne und Magny-le-Hongre

NEU, ab dem 19. Juli sind Fahrten zum/vom Grand Hôpital de l'Est Francilien, Standort Marne-la-Vallée, nach Reservierung von Montag bis Sonntag mit einem erweiterten Zeitfenster möglich.

> Neue umweltfreundlichere Busse

Bis Ende 2021 werden 17 CNG-Busse (Compressed Natural Gas) erscheinen.

Eigenschaften von Erdgas:

Bestehend aus 97% Methan + Stickstoff + Kohlenwasserstoffen > geruchlos, farblos, ungiftig

Duftend mit THT (TetraHydroThiophen):

* Nachweisbar durch eine durchschnittliche Nase aus 1% Gas in der Luft

* In das Netz von Gaz de France eingespeiste Konzentration 25 mg/m3

* Gasdichte: 0,6 (leichter als Luft)

Bei dieser Gelegenheit werden die 2 Busdepots in Lagny-sur-Marne und Bailly-Romainvilliers mit neuen Ladestationen ausgestattet.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer auf unseren Linien!

Alle Informationen zum neuen Angebot (Fahrpläne, Karten) finden Sie auf:

>> Die Anwendung Île-de-France Mobilités, im Apple Store oder Android oder auf der Website iledefrance-mobilites.fr/

>> Die Anwendung TàD Île-de-France Mobilités, im Apple Store oder Android oder auf der Website tad.idfmobilites.fr/

>> An unserem Bus Info Point am Bahnhof Lagny Thorigny

Telefonisch unter 01 60 07 94 70 von Montag bis Samstag von 6:30 bis 20:00 Uhr

>> Twitter @MLV_IDFM