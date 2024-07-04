Gymnasien Saint-Exupéry und Rostand: Zeitersparnis für Ihre Fahrten!

Ab dem 2. September 2024 werden Ihre Linien 1, 4 und 71 weiterentwickelt, sodass Sie bis zu 1 Stunde Fahrt für Ihre täglichen Fahrten zu den Gymnasien Saint Exupéry und Rostand in Mantes-la-Jolie sparen können.

Direktere Fahrten zu den Gymnasien Saint-Exupéry und Rostand in Mantes-la-Jolie

Was ändert sich?

Linien 1 und 4

  • Direktere Fahrten verkürzen die Fahrzeit zu den Gymnasien Saint Exupéry und Rostand in Mantes-la-Jolie.
  • Eine Verbindung an der Haltestelle Géo André, um die Notre-Dame-Schule zu erreichen.
  • Die Fahrten zum Collège Marcel Pagnol in Bonnières-sur-Seine bleiben unverändert.

Fahrplan Linie 1 Herbst 2024-2025

Fahrplan Linie 4 Herbst 2024-2025

 

Linie 71

  • Neue Verbindung zur Haltestelle Mantes-la-Jolie Géo André über den Busbahnhof Bonnières, der die Verbindung mit der Linie 75 ermöglicht.

Fahrplan Linie 71 Herbst 2024-2025

Fahrplan Linie 75 Herbst 2024-2025

 

