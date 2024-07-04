Gymnasien Saint-Exupéry und Rostand: Zeitersparnis für Ihre Fahrten!

Ab dem 2. September 2024 werden Ihre Linien 1, 4 und 71 weiterentwickelt, sodass Sie bis zu 1 Stunde Fahrt für Ihre täglichen Fahrten zu den Gymnasien Saint Exupéry und Rostand in Mantes-la-Jolie sparen können.