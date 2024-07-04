Was ändert sich?
Linien 1 und 4
- Direktere Fahrten verkürzen die Fahrzeit zu den Gymnasien Saint Exupéry und Rostand in Mantes-la-Jolie.
- Eine Verbindung an der Haltestelle Géo André, um die Notre-Dame-Schule zu erreichen.
- Die Fahrten zum Collège Marcel Pagnol in Bonnières-sur-Seine bleiben unverändert.
Fahrplan Linie 1 Herbst 2024-2025
Fahrplan Linie 4 Herbst 2024-2025
Linie 71
- Neue Verbindung zur Haltestelle Mantes-la-Jolie Géo André über den Busbahnhof Bonnières, der die Verbindung mit der Linie 75 ermöglicht.
Fahrplan Linie 71 Herbst 2024-2025
Fahrplan Linie 75 Herbst 2024-2025
