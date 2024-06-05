Baludik, die Anwendung, die Sie auf einen Spaziergang mitnimmt

Veröffentlicht am

Lektüre 1 min

Nehmen Sie die Linie 1515, um das Erbe Ihres Territoriums zu entdecken, und genießen Sie die speziell für Sie geschaffene Route Plaine Vallée!

Baludik, die Anwendung, die Sie auf einen Spaziergang mitnimmt!

Balludik ist die Anwendung, mit der Sie in das Herz historischer Untersuchungen eintauchen und die Kuriositäten Ihres Territoriums entdecken können.

Begib dich mit Familie oder Freunden auf ein fantastisches Abenteuer!

Wie funktioniert es?

1. Laden Sie die Baludik-App herunter und wählen Sie die Route von Enghien-les-Bains / Montmorency.

2. Beginnen Sie Ihr Abenteuer auf der Linie 1515 am Bahnhof Enghien-les-Bains.

3. Gehen Sie die verschiedenen Etappen durch und lösen Sie die Rätsel, um mehr über die Geschichte der durchquerten Orte zu erfahren und die Funktionsweise Ihrer 1515-Linie besser zu verstehen.

Laden Sie die App jetzt herunter!

