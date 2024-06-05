Wie funktioniert es?

1. Laden Sie die Baludik-App herunter und wählen Sie die Route von Enghien-les-Bains / Montmorency.

2. Beginnen Sie Ihr Abenteuer auf der Linie 1515 am Bahnhof Enghien-les-Bains.

3. Gehen Sie die verschiedenen Etappen durch und lösen Sie die Rätsel, um mehr über die Geschichte der durchquerten Orte zu erfahren und die Funktionsweise Ihrer 1515-Linie besser zu verstehen.

Laden Sie die App jetzt herunter!