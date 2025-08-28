Wir tun unser Bestes, um diese Schwierigkeiten zu überwinden, sind jedoch gezwungen, einige Rennen abzusagen.

Detail der Störungen auf Ihren Linien

Linie 1 - Bahnhof Sartrouville <> Bahnhof Argenteuil

Linie 3 - Bahnhof Cormeilles in Parisis <> Pont de Bezons

Linie 4 - Gare de Houilles-Carrières-sur-Seine <> Gare d'Argenteuil

Linie 6 -Bahnhof Houilles-Carrières-sur-Seine <> Bahnhof Argenteuil

Linie 7 - Gare d'Argenteuil <> Bahnhof Enghien-Les-Bains

Linie 8 - Argenteuil Bérionne <> Gare d'Argenteuil

Linie 9 - Gare de Sartrouville <> Gare d'Argenteuil

Linie 34 - Bahnhof Houilles-Carrières-sur-Seine <> Argenteuil Marché des Côteaux

Linie B - Bahnhof Rueil-Malmaison <> Bahnhof Sartrouville

Linie G - Bahnhof Vésinet-Le Pecq <> Bahnhof Sartrouville

Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und danken Ihnen für Ihr Verständnis.