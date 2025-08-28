Störungen

Ab Montag, 1. September, ist aufgrund der verschlechterten Betriebsbedingungen mit Störungen auf Ihren Linien zu rechnen.

Wir tun unser Bestes, um diese Schwierigkeiten zu überwinden, sind jedoch gezwungen, einige Rennen abzusagen.

Detail der Störungen auf Ihren Linien

Linie 1 - Bahnhof Sartrouville <> Bahnhof Argenteuil

Linie 3 - Bahnhof Cormeilles in Parisis <> Pont de Bezons

Linie 4 - Gare de Houilles-Carrières-sur-Seine <> Gare d'Argenteuil

Linie 6 -Bahnhof Houilles-Carrières-sur-Seine <> Bahnhof Argenteuil

Linie 7 - Gare d'Argenteuil <> Bahnhof Enghien-Les-Bains

Linie 8 - Argenteuil Bérionne <> Gare d'Argenteuil

Linie 9 - Gare de Sartrouville <> Gare d'Argenteuil

Linie 34 - Bahnhof Houilles-Carrières-sur-Seine <> Argenteuil Marché des Côteaux

Linie B - Bahnhof Rueil-Malmaison <> Bahnhof Sartrouville

Linie G - Bahnhof Vésinet-Le Pecq <> Bahnhof Sartrouville

Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und danken Ihnen für Ihr Verständnis.