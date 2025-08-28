Wir tun unser Bestes, um diese Schwierigkeiten zu überwinden, sind jedoch gezwungen, einige Rennen abzusagen.
Detail der Störungen auf Ihren Linien
Linie 1 - Bahnhof Sartrouville <> Bahnhof Argenteuil
Linie 3 - Bahnhof Cormeilles in Parisis <> Pont de Bezons
Linie 4 - Gare de Houilles-Carrières-sur-Seine <> Gare d'Argenteuil
Linie 6 -Bahnhof Houilles-Carrières-sur-Seine <> Bahnhof Argenteuil
Linie 7 - Gare d'Argenteuil <> Bahnhof Enghien-Les-Bains
Linie 8 - Argenteuil Bérionne <> Gare d'Argenteuil
Linie 9 - Gare de Sartrouville <> Gare d'Argenteuil
Linie 34 - Bahnhof Houilles-Carrières-sur-Seine <> Argenteuil Marché des Côteaux
Linie B - Bahnhof Rueil-Malmaison <> Bahnhof Sartrouville
Linie G - Bahnhof Vésinet-Le Pecq <> Bahnhof Sartrouville
Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und danken Ihnen für Ihr Verständnis.