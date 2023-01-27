Nachdem Sie auf "Online-Verlustformular" geklickt haben, müssen Sie nur noch die Informationen zum verlorenen Gegenstand eingeben: Beschreibung, Ort und Datum des Verlusts.

Die Plattform ermöglicht es Ihnen, ganz einfach ein Konto mit Ihren Kontaktdaten zu erstellen und Ihre Anzeige zu veröffentlichen, während Sie darauf warten, erneut kontaktiert zu werden. Die Teams des Gebiets von Bièvre werden automatisch über eine Übereinstimmung zwischen der von einem Reisenden ausgestellten Erklärung eines verlorenen Gegenstands und der intern ausgefüllten Erklärung eines gefundenen Gegenstands informiert. Der Prozess der Rückgabe des Objekts an seinen Besitzer wird dann eingeleitet. Abhängig von den bereitgestellten Informationen erhalten Sie eine SMS oder E-Mail, in der Ihnen mitgeteilt wird, dass Ihr Objekt gefunden wurde und wo es verfügbar ist.

Eine Lieferung des Objekts ist ebenfalls möglich (auf Kosten des Reisenden)!

Jeden Tag freuen wir uns, Ihnen zur Seite zu stehen, um Ihr Reiseerlebnis zu verbessern.