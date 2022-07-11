Nutzen Sie ab dem 1. August den neuen Abendservice ohne Reservierung vom Bahnhof Étampes an der Haltestelle "Gaston Beau" : Der Abendbus wartet auf die Ankunft des RER C und setzt den Fahrgast an der nächstgelegenen Haltestelle der Linien 1 oder 2 ab.

Dafür könnte nichts einfacher sein; Es reicht aus, dass der Fahrgast, der in den Bus einsteigt, dem Fahrer seine Ausstiegshaltestelle anzeigt.

· 2 Abfahrten werden von Montag bis Freitag um 22:40 Uhr und 23:40 Uhr angeboten.

· Samstags werden 4 Abfahrten angeboten: 21:10, 22:10, 23:10 und 00:10.

Der Abendbus steht allen offen: Um ihn zu nehmen, reicht Ihre übliche regionale ticket! (Navigo-Pass, Imagine R-Karte, T+-Ticket...)