Umleitung der Route aufgrund von Arbeiten am Boulevard Paymal in Mesnil-le-Roi
Aufgrund der Arbeiten, die bis Dezember 2025 auf dem Paymal Boulevard stattfinden werden, wird die Linie 2 in beide Fahrtrichtungen umgeleitet. Die Urteile "Château du Val " und "Strasbourg Paymal" werden gestrichen und auf die Urteile "Strasbourg Curie" verschoben. Diese Abweichung führt zu längeren Fahrzeiten auf Ihrer Linie
Anpassungen Ihrer Fahrpläne, um sich besser an Ihre Umleitungsroute anzupassen
Die Fahrpläne Ihrer Linie werden angepasst, um zusätzliche Reisezeiten im Zusammenhang mit der Arbeit zu berücksichtigen. Um Ihren Bedürfnissen besser gerecht zu werden, werden außerdem die Abfahrten von Maisons-Laffitte am Morgen vorgezogen, um die Eintrittszeiten der Schulen einzuhalten.
Schaffung einer vorübergehenden Haltestelle in Saint-Germain-en-Laye in der Nähe der Schulen im Stadtzentrum.
Eine neue temporäre Haltestelle "Place Royale / Gambetta" wird in Saint-Germain-en-Laye eingerichtet, nur für Fahrten ab Maisons-Laffitte. Diese neue Haltestelle ermöglicht es Schulkindern, die zu den Schulen im Stadtzentrum (Roby, Debussy, Jeanne d'Albret und Saint-Erembert) gehen, Zeit zu sparen.
In der anderen Richtung werden die Abfahrten von Saint-Germain-en-Laye an der üblichen Haltestelle Gare de Saint-Germain-en-Laye beibehalten.
Neue Route zum Lycée International von Maisons-Laffitte
Die Route zum Lycée International von Maisons-Laffitte wird am Morgen geändert. Die Route führt nun über die Route du Pecq, den Quai Voltaire, die D186 und die N13. So wird die Richtung der Bedienung der Schulen geändert: Der Bus bedient die Haltestellen Notre-Dame, Leonardo da Vinci und dann das Lycée International.
NEU
Keine Busse mehr außerhalb der Hauptverkehrszeiten und am Abend
Um Ihren Transportbedürfnissen besser gerecht zu werden, werden abends bis 22:30 Uhr drei zusätzliche Hin- und Rückfahrten von den Bahnhöfen Maisons-Laffitte und Saint-Germain-en-Laye eingerichtet. Darüber hinaus wurden mitten am Tag zusätzliche Rennen hinzugefügt.