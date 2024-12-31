Schaffung einer vorübergehenden Haltestelle in Saint-Germain-en-Laye in der Nähe der Schulen im Stadtzentrum.

Eine neue temporäre Haltestelle "Place Royale / Gambetta" wird in Saint-Germain-en-Laye eingerichtet, nur für Fahrten ab Maisons-Laffitte. Diese neue Haltestelle ermöglicht es Schulkindern, die zu den Schulen im Stadtzentrum (Roby, Debussy, Jeanne d'Albret und Saint-Erembert) gehen, Zeit zu sparen.

In der anderen Richtung werden die Abfahrten von Saint-Germain-en-Laye an der üblichen Haltestelle Gare de Saint-Germain-en-Laye beibehalten.