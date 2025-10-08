Ähnliche Nachrichten

Ab dem 5. Januar 2026 werden Ihre Buslinien im Gebiet Sénart des Île-de-France Mobilités-Netzes weiterentwickelt, um das Verkehrsangebot zu verbessern, die Linien an die Bedürfnisse der Fahrgäste anzupassen und das Reisen zu erleichtern.
Evolutionslinie 3741
Ein neu gestaltetes und gestärktes Transportangebot
Linie 3741:
Die Einrichtung eines neuen Dienstes südlich von Savigny-le-Temple.
Die Wiederaufnahme des Dienstes zum Weiler Noisement und zur Haltestelle Ecomusée der ehemaligen Linie 3744.
Der Service des Bahnhofs Cesson, des Grand Parc College und jetzt des Stadtzentrums von Savigny-le-Temple.
Die Schaffung einer neuen Haltestelle "Roselière".
Die Linie verkehrt von Montag bis Freitag zwischen 5:30 und 20:20 Uhr.
Eine Frequenz von 15 bis 20 Minuten zwischen 6:40 und 8:30 Uhr und zwischen 17:45 und 18:35 Uhr und alle 30 Minuten den Rest des Tages.
Linie 3736:
Ein neuer Service für das Wohngebiet in Cesson dank der neuen Haltestelle Roselière
Eine vereinfachte Route mit der Verschiebung des Dienstes nach Noisement und dem Ecomusée auf die Linie 3741.
Evolutionslinien 3726 und 3727
Linie 3726:
Eine direktere Fahrt zum Bahnhof Lieusaint-Moissy.
Eine bessere Verbindung zwischen dem ZAC Chanteloup in Moissy-Cramayel und dem Bahnhof Lieusaint-Moissy.
4 zusätzliche Busse pro Tag während der Hauptverkehrszeiten mit einer Passage alle 30 Minuten von 30 Minuten von 6:50 bis 13:25 Uhr und von 19:10 bis 20:05 Uhr.
Linie 3727:
Keine Busse mehr zwischen dem Bahnhof Lieusaint und dem ZAC du Levant und du Château d'Eau mit einer Passage alle 30 Minuten zwischen 5:45 und 9:00 Uhr und zwischen 16:45 und 19:30 Uhr und stündlich den Rest des Tages.
Linie 3735:
Die Verlängerung der Linie zum A5-Park in Moissy-Cramayel, die drei Haltestellen im Geschäftsgebiet bedient.
Ein neuer Service durch den Weiler Ourdy und das Altersheim von Réau.
Eine erhöhte Frequenz mit einem Bus alle 30 Minuten während der Hauptverkehrszeiten und einem Bus stündlich außerhalb der Hauptverkehrszeiten und samstags.
Die Bedienung der ehemaligen Haltestelle "Centre pénitencier" wird auf die Haltestelle "Plessis Picard" verschoben.
Eine Frequenz von 30 Minuten an Wochentagen von 6:15 bis 7:50 Uhr und von 16:45 bis 18:45 Uhr und stündlich den Rest des Tages sowie samstags von 6:45 bis 20:30 Uhr.