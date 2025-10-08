Ähnliche Nachrichten

Ein neu gestaltetes und gestärktes Transportangebot

Linie 3741:

Die Einrichtung eines neuen Dienstes südlich von Savigny-le-Temple.

Die Wiederaufnahme des Dienstes zum Weiler Noisement und zur Haltestelle Ecomusée der ehemaligen Linie 3744.

Der Service des Bahnhofs Cesson, des Grand Parc College und jetzt des Stadtzentrums von Savigny-le-Temple.

Die Schaffung einer neuen Haltestelle "Roselière".

Die Linie verkehrt von Montag bis Freitag zwischen 5:30 und 20:20 Uhr.

Eine Frequenz von 15 bis 20 Minuten zwischen 6:40 und 8:30 Uhr und zwischen 17:45 und 18:35 Uhr und alle 30 Minuten den Rest des Tages.

Linie 3736:

Ein neuer Service für das Wohngebiet in Cesson dank der neuen Haltestelle Roselière

Eine vereinfachte Route mit der Verschiebung des Dienstes nach Noisement und dem Ecomusée auf die Linie 3741.